В МЧС рассказали подробности пожара на Потоке в Барнауле

В МЧС рассказали подробности пожара во дворе на улице Петра Сухова. Сгорела хозпостройка, жилые дома не пострадали.

Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера около 12:00. На момент прибытия спасателей открытым огнем горела постройка из дерева и газобетона.

"В связи с угрозой распространения огня были привлечены дополнительные силы. Около получаса потребовалось для ликвидации открытого горения", – рассказали в ведомстве.

В результате возгорания оказались повреждены стены и перекрытия здания на площади 15 кв.м. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние постройки. По предварительным данным, как и предполагали очевидцы, причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем.