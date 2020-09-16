"Количество окон не сократилось". В ГИБДД объяснили очереди на регистрацию авто в Барнауле

В ГИБДД по Алтайскому краю знают о проблеме с очередями на регистрацию и решают ее. Об этом amic.ru рассказали в ведомстве.
"Ранее функционирующие пункты регистрации транспортных средств находились в помещениях, не принадлежащих Министерству внутренних дел, в связи с чем были переведены в пункт РЭО ГИБДД УМВД России по г. Барнаулу, ул. 10-я Западная, 26. При этом количество "окон" приема и число сотрудников не сократилось", – отмечают правоохранители.
Сейчас автоинспекторы работают над решением проблемы. В частности, некоторых сотрудников перевели на работу с "живой" очередью.
Ранее жители Барнаула жаловались на то, что поставить машину на учет невозможно. В очереди, по словам горожан, могут стоять до 70 человек.
Комментарии
Купил машину - потерпиш, радостно. Не за хлебом очередь.
А платить аренду в лом гайцам? Раньше по моему было около шести пунктов, а теперь согнали в одну кучу. Всё для народа.
16.09.2020 10:49
- гость -
Вы видимо из сотрудников
Мне кажется, в данной ситуации руководство нести ответственность. Ни в какие отчёты это ведь не попадёт. Начальству доложат, что все прошло штатно, благодаря высокой степени организации. Ещё и премии нормальные получат, за свой непрофиниолизм
А кому выгодны эти очереди - персонально, и кто не может обеспечить нормальную работу? Назвать людей и решить проблему!
имея большую очередь можно неплохо заработать, чем они активно и занимаются... коррупция процветает
Я ставил на учет машину в прошлом году, записался через портал гос. услуги, все заняло 30 мин с учетом осмотра (машина была новая из автосалона). Ставил на РТИ (Космонавтов). Были люди, которые записывались в тетрадку (висела на двери), ну я конечно помню очереди за молоком в магазин, но в наше время это конечно жесть!!
Для дядьки
В том то и дело, что деньги за аренду из бюджета шли в карман подставных ООО шек, оформленных на жён генеральских
Лавку эту прикрыли
У них что, нет помещений? Людей? Все есть, только так удобнее