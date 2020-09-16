"Количество окон не сократилось". В ГИБДД объяснили очереди на регистрацию авто в Барнауле

В ГИБДД по Алтайскому краю знают о проблеме с очередями на регистрацию и решают ее. Об этом amic.ru рассказали в ведомстве.

"Ранее функционирующие пункты регистрации транспортных средств находились в помещениях, не принадлежащих Министерству внутренних дел, в связи с чем были переведены в пункт РЭО ГИБДД УМВД России по г. Барнаулу, ул. 10-я Западная, 26. При этом количество "окон" приема и число сотрудников не сократилось", – отмечают правоохранители.

Сейчас автоинспекторы работают над решением проблемы. В частности, некоторых сотрудников перевели на работу с "живой" очередью.

Ранее жители Барнаула жаловались на то, что поставить машину на учет невозможно. В очереди, по словам горожан, могут стоять до 70 человек.