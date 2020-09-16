Гигантский провал образовался на дороге в центре Барнаула. Фото

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульцы рассказали об огромном провале на дороге в центре города. Яма образовалась на пересечении проспекта Ленина и улицы Профинтерна.

Под землю ушел кусок проезжей части, фрагмент тротуара и светофор, который, несмотря на все трудности, продолжает регулировать движение.

В социальных сетях барнаульцы предположили, что виной всему плохая китайская обувь, которая, по словам липецких чиновников, становится причиной образования трещин и ям на дорогах.

Если сопоставить предположение горожан и частоту появления провалов в разных частях города, можно сделать вывод, что барнаульцы совсем не задумываются о качестве своих ботинок. С начала сентября этот провал стал третьим по счету. Ранее очевидцы рассказывали о проблемах с асфальтом у "Пионера" и между домами на Юрина.