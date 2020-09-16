Гигантский провал образовался на дороге в центре Барнаула. Фото

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Барнаульцы рассказали об огромном провале на дороге в центре города. Яма образовалась на пересечении проспекта Ленина и улицы Профинтерна.
Под землю ушел кусок проезжей части, фрагмент тротуара и светофор, который, несмотря на все трудности, продолжает регулировать движение.
В социальных сетях барнаульцы предположили, что виной всему плохая китайская обувь, которая, по словам липецких чиновников, становится причиной образования трещин и ям на дорогах.
Если сопоставить предположение горожан и частоту появления провалов в разных частях города, можно сделать вывод, что барнаульцы совсем не задумываются о качестве своих ботинок. С начала сентября этот провал стал третьим по счету. Ранее очевидцы рассказывали о проблемах с асфальтом у "Пионера" и между домами на Юрина.
Комментарии
запретить китайскую обувь!!!
16.09.2020 13:56
- гость -
Вы че?! совсем уже??
нужно не запрещать, а к налогу на утилизацию прибавить транспортный налог!
ПЛАТОН
Город на песке. Что хотели.
Казалось бы вполне конкретная проблема. Причем тут социальные сети со всем их бредом?
Не смешно, тут и убиться можно на машине
Таки, строят метро??
Смех смехом (о Китайской обуви), но яма не маленькая. Если не начать серьезно изучать данную проблему, то в конечном итоге чья-то жизнь, а может и жизни под вопросом. Например: автобус движущийся по "дороге" и т.д.
все спи жена
Город на песке..
Санкт-Петербург город на воде. Везде асфальт, ничего не проваливается. Значит можно делать и на песке.
Проект "безопасные дороги" от Томенко в действии!
опасно по городу гулять!
пока сети (тепловые, водопроводные, электро) эксплуатируют частные компании, во главе которых "эффективные" менеджеры, аварии и провалы на дорогах так и будут ! Таких ям в центре города еще никогда не было! Фонтаны кипятка уже появлялись, а ям еще не было! Франк, ау!!!
16.09.2020 14:43
- гость -
Там и метро к тому же есть и ничего не проваливается. А в Барнауле то там, то тут образуются провалы.
Капитализм во всей красе, каждый норовит сделать абы как, а не так как положено
Это ещё зима не наступила.
16.09.2020 15:40
Alex1976
Капитализм во всей красе, каждый норовит сделать абы как, а не так как положено
++++++++++++++++
А как положено - ракеты освящать перед пуском , дороги окроплять перед ленточку резать, что скрепно было и не по капиталистически ?
грил каждый год там течёт ибо теплотрассы когда накажут и посадят большой миттитей а-ля начальник теплосетей который зато в ответе
а?!
Это Барнаул детка ! Тут Томенко и Франк рулят нет руль бросили и корабль плывёт по воле волн. Позорище !