"Меня склонили к этому". Тарзан признался в том, что изменил Наташе Королевой

Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, после скандалов в СМИ признался в том, что изменил Наташе Королевой. Подробно об этом он рассказал на видео в Instagram.
Тарзан отметил, что не собирается уходить от ответственности "как Михаил Ефремов", но отвечать он будет "перед Богом и своей женой".
По словам Глушко, к измене его склонили и при помощи "веществ" довели до неадекватного состояния. Женщина, с которой переспал Сергей, воспользовалась тем, что в свои 50 лет он "мужик на 200%".
"Меня развели, я повелся, но любовь у меня одна – это женщина, которая дана мне Богом", – подытожил стриптизер.
История началась с того, что Королева обвинила любовницу Тарзана в краже. Королева заявила, что пока она была на отдыхе, соперница украла у нее драгоценности и валюту.
Видео: РЕН ТВ
Комментарии
может и правда так было, но факт остается фактом...
"Новость" однако... про хорьков...
Мужик на 200% это кто. Что за животное или существо. Какого рода.
Мы прощаем тебя,Сергей.Тем более ты был по действием веществ.А эта шайка должна по полной программе ответить за двойное кидалово по всей строгости российско-украинских законов.
Кто этот человек ?
Надругались чтоли ?
Был бы мужиком , не попал бы в такую ситуацию.
Кролик.
Это всё пиТерский бизнес !
Как же задолбали... материал даже н читаю. Никакая певичка и вышедший в тираж проститут подогревают интерес к себе любыми способами.
16.09.2020 15:06
- гость -
Мужик на 200 % это когда сам себя. Как правило, чем больше языком, тем меньше на деле.