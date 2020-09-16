"Меня склонили к этому". Тарзан признался в том, что изменил Наташе Королевой

Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, после скандалов в СМИ признался в том, что изменил Наташе Королевой. Подробно об этом он рассказал на видео в Instagram.

Тарзан отметил, что не собирается уходить от ответственности "как Михаил Ефремов", но отвечать он будет "перед Богом и своей женой".

По словам Глушко, к измене его склонили и при помощи "веществ" довели до неадекватного состояния. Женщина, с которой переспал Сергей, воспользовалась тем, что в свои 50 лет он "мужик на 200%".

"Меня развели, я повелся, но любовь у меня одна – это женщина, которая дана мне Богом", – подытожил стриптизер.

История началась с того, что Королева обвинила любовницу Тарзана в краже. Королева заявила, что пока она была на отдыхе, соперница украла у нее драгоценности и валюту.

Видео: РЕН ТВ