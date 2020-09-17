Доктор Мясников оценил опасность переболевших коронавирусом для окружающих

Сведения о том, что выздоровевшие от COVID-19 люди могут быть заразны до 90 дней, – страшилки, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
При этом он согласился с тем, что у некоторых людей, переболевших коронавирусом, на протяжении длительного времени может сохраняться положительный ПЦР-тест, но это не опасно для окружающих.
"Общее мнение медиков разных стран: такие люди не опасны для других, они не заражают окружающих", – написал медик.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что согласно российским исследованиям переболевший COVID-19 человек выделяет вирус до 48 дней. При этом зарубежные наблюдения свидетельствуют, что этот процесс может продолжаться почти в два раза дольше – до 90 дней.
Комментарии
какой он доктор, он пропогандистон!
отвалите с этим доктором, надоели
хватит пиарить этого недодоктора
Смешно читать когда о профессионализме уважаемого в медицинских кругах доктора рассуждают маргиналы- комментаторы)
хватит читать посты о Мясникове и комментировать
Медицинских кругах? Да это хло только в среде маразматиков и кремлеботов уважаем.
да сумашедшая Попова. она что своим высказыванием хотела сказать ? сидите дома 90 дней ? или зачем она вообще это говорила ? больничный после кавида надо на 3 месяца давать или что ? просто мысли в слух...некоторым так и хочется сказать - молчи, умнее выглядеть будешь
Смешно читать когда о профессионализме уважаемого в медицинских кругах доктора рассуждают маргиналы- комментаторы)
Давай вместе посмеемся! Я практикующий врач. Мясников практикующим врачом работал от силы год, в основном учился. в США работать не смог, не хватало компетенции, потом стал главврачом (администратором). Имел протеже в виде дедушки-академика, на его имени, собственно, и выезжал. А теперь растолкуй, пожалуйста, в чем его профессионализм заключается?
хватит читать посты о Мясникове и комментировать
да щаз! такой клоун пропадает
Просто месный наперекор Мясникову доносит свою точку зрения ,что люди,переболевшие коронавирусом очень опасны для окружающих )
Вы все почитайте хотя бы его биографию для начала, прежде чем хаять человека!
В 1976 году окончил Второй Московский медицинский институт имени Н. И. Пирогова, после чего до 1981 года проходил ординатуру и аспирантуру в Институте клинической кардиологии имени А. Л. Мясникова[5].
В 1981 году защитил кандидатскую диссертацию[5][уточнить].
Работал врачом группы геологов в Африке, в Народной Республике Мозамбик. В 1983 году трудился в провинции Замбези врачом общей практики.
С 1984 по 1989 год служил старшим группы советских врачей-консультантов правительственного госпиталя «Пренда» в Анголе[5].
Вернувшись в Москву совмещал работу врача-кардиолога во Всесоюзном кардиологическом научном центре и сотрудника медицинского отдела Международной организации по миграции[5].
В 1993—1996 годах работал врачом Посольства Российской Федерации во Франции, сотрудничал с ведущими медицинскими центрами Парижа[5].
С 1996 года трудился в США, где окончил ординатуру при Медицинском центре Нью-Йоркского государственного университета по специальности «врач общей практики». В 2000 году Американским комитетом по медицине ему было присвоено звание врача высшей категории. Член Американской медицинской ассоциации и Американской коллегии врачей[5]. В 2000 году вернулся в Россию.
С 2000 года Мясников стал работать в Москве сначала главным врачом Американского медицинского центра, затем главным врачом организованной им Американской клиники[9].
В 2009—2010 годах — главный врач Кремлёвской больницы Управления делами президента РФ. В это же время пробует себя в качестве телеведущего, в программе «Врача вызывали?»[10], выходившей на «Третьем канале» (затем — на телеканале «ТВЦ»). Начинает вести медицинскую рубрику в программе Владимира Соловьёва и Анны Шафран «Полный контакт» на радио «Вести FM» (ведёт эту рубрику по настоящее время)[11].
С 2010 года по настоящее время является главным врачом Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени М. Е. Жадкевича Департам
прежде чем хаять человека!
а не указывайте что нам делать
боря, какая ты страшная
17.09.2020 08:35
- гость -
А что такое Американский комитет по медицине? Кто в Америке про него слышал?
17.09.2020 08:35
- гость -
Это рупор Кремля не более - рекомендации которого приведут к тысячам новых смертей населения РФ!!!
На самом деле мнение доктора Мясникова весит столько же сколько суммарное мнение всех тутошних комментаторов умноженное на десять ) Поэтому его и публикуют в больших СМИ.
17.09.2020 08:35
- гость -
Апокалипсисы он тоже видимо в США изучал, в Нью-Йоркской ординатуре.