Доктор Мясников оценил опасность переболевших коронавирусом для окружающих

Сведения о том, что выздоровевшие от COVID-19 люди могут быть заразны до 90 дней, – страшилки, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.

При этом он согласился с тем, что у некоторых людей, переболевших коронавирусом, на протяжении длительного времени может сохраняться положительный ПЦР-тест, но это не опасно для окружающих.

"Общее мнение медиков разных стран: такие люди не опасны для других, они не заражают окружающих", – написал медик.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что согласно российским исследованиям переболевший COVID-19 человек выделяет вирус до 48 дней. При этом зарубежные наблюдения свидетельствуют, что этот процесс может продолжаться почти в два раза дольше – до 90 дней.