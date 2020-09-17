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Это вам не Эмираты. Барнаульские эксперты встали на защиту городского "Ковша"

, ИА "Амител"
Некогда популярную зону отдыха планируют застроить высотками
'Барнаульский Ковш' / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Барнаульский Ковш" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Район "Барнаульского Ковша" в акватории Оби предлагают сделать еще одним туристическим кластером города: только так, по мнению экспертов, можно сохранить эту территорию от уничтожения. Ведь заводь, которая более полувека была зоной отдыха, давно хотят засыпать землей, чтобы построить высотные дома. Эксперты уверены: в городе и без того полно мест для строительства, а один из немногих природных уголков трогать нельзя. Жилые кварталы, по мнению архитекторов, строителей и депутатов, можно создавать неподалеку от "Ковша", в микрорайоне, который давно ждет реновации. В этом случае в городе появится новый уникальный тандем, в котором объединены памятники истории, зона отдыха и современные ЖК.

Раз высотка, два высотка

Планы по застройке "Барнаульского Ковша" существуют уже несколько лет. В 2017 году компания "Акватория" (входит в группу компаний "Сибирия") подавала заявку в министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края, чтобы засыпать часть водной заводи и возвести на этом месте три жилых высотки. Ведомство такой проект одобрило.

Засыпать остров должны были до 2020 года, а затем приступать к строительству ЖК с набережной. Однако после того как общественность потребовала от властей объяснить, почему они разрешают уничтожить "Ковш", "Акватория" проект отложила. Но о своих планах не забыла. 

Летом 2019 года уже по инициативе Минприроды был объявлен аукцион по созданию искусственного земельного участка на "Барнаульском Ковше". Территорию отдавали всего за 60 тыс. рублей, и в торгах участвовали две компании – "Акватория" и "ГенПодряд". Однако аукцион сначала отложили на неделю, а затем и вовсе отменили. 

По одной из версий, это произошло из-за того, что с мая 2018 года между "Акваторией" и Росимуществом тянется судебное разбирательство. Чиновники считают, что прибрежная полоса, на которой "Акватория" возводит ЖК "Новая пристань", должна принадлежать государству. 

Из-за того что аукцион так и не состоялся, "Ковш" все еще находится в государственной собственности и никакие работы на нем не проводятся. Однако жители города опасаются, что скоро его все-таки могут отдать под застройку. Как отметили барнаульские архитекторы, это действительно возможно, ведь в новом генплане города территория "Ковша" – это зона смешанной и общественно-деловой застройки, где можно возводить жилье.

"В предыдущем генплане развития города (утратил силу в 2019 году, – прим. ред.) "Ковш" должна был стать зоной отдыха. В новом генплане предполагается какое-то строительство и никак не продвигается идея по созданию на участке зон отдыха. А это было бы неплохо", – подчеркнул архитектор Александр Деринг в разговоре с корреспондентом amic.ru.

А может лучше набережная?

Чтобы не допустить застройку "Ковша", общественники даже создали петицию, в которой просят главу Барнаула Вячеслава Франка "запретить формирование искусственного земельного участка и включить акваторию Оби в программы по благоустройству города". Это, по мнению автора обращения – барнаульца Константина Ольферта, позволит "сохранить исторический и особенный природный объект".

Барнаульские эксперты соглашаются: любой природный водоем важен для города. В алтайской столице их не так много, поэтому искать участки для жилищного строительства можно на месте частного сектора, аварийных кварталов, а не в зеленой зоне.

"Чем больше природных и даже квазиприродных объектов в городе, тем легче в нем жить людям. Если все будет из асфальта и бетона, это будет плохо. Сам водоем мало что дает, не могу сказать, возможно ли там купаться, отдыхать, сделать пляжную зону или вовсе создать уголок дикой природы. В любом случае, лишний водоемчик – это хорошо. Я не знаю о природной ценности "Ковша". Конечно, никакой глобальной катастрофы не произойдет, если его засыпать, Обь в обратную сторону не потечет, но любая природная система для города – это плюс", – уверен эколог Алексей Грибков.

По мнению Александра Деринга, при грамотном подходе рядом с акваторией Оби все-таки можно реализовать проект по строительству жилых домов. Но это должно быть сделано аккуратно, деликатно, с сохранением и даже увеличением площади водоема.

"Строительство в районе, но не на территории "Ковша" возможно, совсем игнорировать застройку нельзя. Но она должна быть малоэтажной, переменной, связанной с водой, чтобы рядом были набережная, зона отдыха. А вот высотное строительство недопустимо", – считает архитектор.

При этом он уверен, что эту историческую часть города можно включить в туристко-рекреационный кластер. В результате в Барнауле может появиться новая пешеходная зона.

"Мы обнаружили очень интересный маршрут, по которому по улице Льва Толстого можно перейти на остров Побочень. Электростанция, мимо которой можно выйти на "Ковш", является памятником архитектурного наследия и могла бы стать центром уже сформировавшегося жилого района", – уверен Деринг.

Представители строительной отрасли хоть и рассматривают "Ковш" как одну из потенциальных для застройки территорий, но больших перспектив в ней не видят: на создание искусственного участка могут уйти десятки и даже сотни миллионов рублей. 

"Не факт, что застройка "Ковша" вообще произойдет. Затрат для освоения участка будет гораздо больше. Сложностей для работы нет, такой опыт есть. В Арабских эмиратах еще больше сделали, все ж нормально. Другое дело – зачем? Не могу ответить. А может быть лучше построить набережную или еще что-то", – считает исполнительный директор Союза строителей Вячеслав Ширшов.

Перспективы для "Ковша", района и города

Сделать "Барнаульский Ковш" центром нового микрорайона предлагает и депутат АКЗС Владислав Вакаев. Он считает, что район акватории Оби нужно условно разделить на две территории. Первая – зона рекреации с "Ковшом" и островом Побочень. Рядом с водоемом можно построить набережную, которая станет центром притяжения, а остров превратить в парк.

"У нас в городе мало парков и скверов. Власть лукавит, что в Барнауле соблюдается норматив по озеленению: в расчет берут прилегающие леса, поймы рек. А тут большой зеленый массив в черте города. Но доступа у населения к нему нет. Поэтому сначала нужно сделать один хороший пешеходный мост, чтобы люди могли перейти на остров, навести там порядок, проложить дорожки с освещением. Вот хорошая зона отдыха, к которой будет тяготеть весть центр города", – считает депутат.

Вторая зона, которая будет окружать территорию отдыха, – жилая. Сейчас вдоль улицы Промышленной (тянется параллельно акватории Оби) много гаражей, мастерских, заброшенных строений, административных зданий. Именно на их месте депутат предлагает возводить жилые дома.

"У нас есть закон, который позволяет выкупать землю, если она необходима для городского развития. Можно "потренироваться" на участке от улицы Льва Толстого до улицы Никитина, создать тут площадки для строительства, а по другую сторону от улицы Промышленной построить набережную. Нужно использовать и промышленные, инфраструктурные объекты, которые там возникали: порты, элеваторы, заводы. При реновации нередко из них создают интересные объекты. У нас тоже есть элеватор, он проблемный, объект давно потерял свою актуальность как хранилище зерна. Если такой "сюжет" заиграет – можно двигаться дальше", – отмечает депутат.

Для решения транспортной загруженности в новом микрорайоне Владислав Вакаев предлагает реконструировать и расширить улицу Промышленную.

"Всегда в основе – инфраструктура. Нужно дать новое дыхание ул. Промышленной. Она смогла бы разгрузить Ленинский и Комсомольский проспекты, обеспечить реновацию частного сектора, над Обью, от Льва Толстого и чуть ли не до Старого моста", – считает он.  

Однако реализовать подобный проект можно только с участием государства, уверен Вакаев. Ни один частный инвестор не сможет "вытянуть" такой объем работ. При этом мэрия должна быть заинтересована в создании кластера, ведь такие объекты повышают инвестиционную привлекательность города и могут даже снизить отток населения, считает депутат.

"Такие проекты – показатель, насколько власть и бизнес видят перспективы города. Почему люди уезжают из Барнаула? Они не видят в городе перспектив, поэтому стремятся туда, где они есть. Если такие проекты появляются, человек понимает, что здесь будет интересно жить через три, пять, десять лет и остается", – говорит эксперт.

Об истории "Барнаульского Ковша"

В 30-х годах прошлого столетия из-за меняющегося русла реки Обь напротив старого речпорта (на пересечении улиц Пушкина и Промышленная), начал появляться остров. Он стал излюбленным местом отдыха барнаульцев. В последующие годы "Ковш" только уменьшался, несмотря на работы по углублению дна и строительство дамбы. В конце 50-х в районе ближе к элеватору был построен подвесной пешеходный мост. Соорудили его после того, как на реке перевернулся паром, погибло почти сто человек. Закрылся мост в 70-е годы, но опоры, на которых он стоял, можно увидеть и сейчас. В 1985 году был построен нынешний Речной вокзал, и старый речпорт ушел в прошлое.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

17.09.2020 09:20
Дэн

у нас что земли мало, чтобы делать насыпухи

17.09.2020 09:29
- гость -



Барнаульцы просят спасти Ковш от застройки
В Сети появилась петиция в адрес главы города Вячеслава Франка
Девелопер даже получил одобрение на работы от министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Как легко покупается разрешение нагадить, и как сложно чтото хорошее продвинуть в нашем барнео

17.09.2020 09:52
- гость -

Идея про расширение улицы промышленной мне нравится. Там водоём очень близко и тут могла бы получится отличная набережная с отличным доступом в отличии от сегодняшней, к которой фигушки доедешь.

17.09.2020 09:55
АБОРИГЕН

Про деликатно в наших краях не слышали. Лепить устаревшие проекты, которые игнорируют современный уровень автомобилизации, последние наработки и открытия в градостроительстве, вот это по нашему, вот это мы можем.

17.09.2020 10:56
- гость -

Что за дребедень-засыпать Ковш?Обустраивать надо набережную.

17.09.2020 10:58
Дядька

Я за набережную до старого моста и снести халупы от нулевого км. до ковша , также перенести дом ветеранов за Комсомольский влево или вправо.Какая перспектива откроется!

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