Еще один торговый центр может появиться в Барнауле

Фонд имущества Алтайского края выставил на аукцион участок по адресу проезд Северный Власихинский, 39. Он предназначен для строительства здания торгово-бытового значения с парковкой.

Победитель получит участок в аренду на три года и два месяца. За это время арендатор должен будет построить здание, которое займет половину участку.

Начальная цена лота – 2,3 млн годовой аренды, а шаг аукциона – почти 70 тысяч рублей. Итоги будут подведены 3 ноября.

Ранее amic.ru писал о том, что барнаульские архитекторы разрешили построить жилой комплекс высотой 25 этажей рядом с ТЦ "Гулливер" на пр. Красноармейском. Проект многоквартирного дома обсуждали на градостроительном совете 26 августа 2020 года и приняли без замечаний.