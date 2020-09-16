"Стрижи" прилетели в Барнаул

Пилотажная группа "Стрижи" прибыла в Барнаул на привычном для себя транспорте. Шум, который слышали жители города — не гром, а их традиционное приветствие.
Пилоты порадуют барнаульцев в День города своими пируэтами, а 17 сентября будут проводит тренировочные полеты.
Ранее amci.ru представил полную информацию о том, как будет отмечаться юбилей Барнаула. Из-за ограничений, которые связаны с коронавирусом, мероприятия пройдут в необычном формате. Салютов в районах и приглашенной звезды не будет, но горожане смогут увидеть программу "Стрижей", показательные выступления БТР, парад теплоходов и салют над набережной Оби.
Комментарии
а где конкретно выступления техники? правый берег большой
А где конкретно про правый берег?
Там только один вариант у Леруа
16.09.2020 19:16
Гость
Прошлое шоу было над набережной. Без вариантов.