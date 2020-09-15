"Стрижи", салют над Обью и бокс. Весь юбилей Барнаула в инфографике

Барнаулу в этом году исполняется 290 лет. Из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, День города 19 сентября пройдет в необычном формате. Организаторы отказались от салютов в районах Барнаула, приглашения звезды и некоторых других массовых мероприятий. Но при этом барнаульцы смогут увидеть потрясающие воздушные пируэты легендарной пилотажной группы "Стрижи", показательные выступления БТР, парад теплоходов и салют над набережной Оби. В честь юбилея столицы Алтайского края подготовлены и другие праздничные мероприятия. Чтобы вы не пропустили самое интересное и смогли распланировать свой день, портал amic.ru и администрация Барнаула подготовили инфографику с полной программой Дня города.

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