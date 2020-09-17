Российская актриса Наталья Рудова, отдыхающая, по всей видимости, на морском курорте, поделилась с подписчиками откровенным фото в купальнике розового цвета. При этом артистка, сыгравшая роль завкафа Ксении Ковальчук в сериале "Универ. Новая общага", решила отказаться от макияжа в пользу естественности.
"Жарко", – подписала пост в Instagram 37-летняя актриса.
Подписчики по достоинству оценили красоту Рудовой. "Куколка Барби", "Очень красивая фигура", "А папа говорил, что идеальных женщин не существует, похоже, врал", – пишут поклонники актрисы.
Комментарии
Мрак... Кости...
Накачала бюст
какое событие! кто то в купальнике ,трафик пожалейте на такие"новости"тратить.
это уже не желтая новость,в ней коричневый оттенок превалирует.
Красивая женщина! Но ... все проходит, увы. А останется что?..)
Чета не поню такую. аллочка круче )) обычное фото в купальнике. че тут откровенного, на пляж авторы вам надо