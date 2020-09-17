Российская актриса Наталья Рудова, отдыхающая, по всей видимости, на морском курорте, поделилась с подписчиками откровенным фото в купальнике розового цвета. При этом артистка, сыгравшая роль завкафа Ксении Ковальчук в сериале "Универ. Новая общага", решила отказаться от макияжа в пользу естественности.

"Жарко", – подписала пост в Instagram 37-летняя актриса.

Подписчики по достоинству оценили красоту Рудовой. "Куколка Барби", "Очень красивая фигура", "А папа говорил, что идеальных женщин не существует, похоже, врал", – пишут поклонники актрисы.