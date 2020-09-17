В Алтайском крае хотят запретить продажу зажигалок и энергетиков детям

Депутаты АКЗС разработали законопроекты, запрещающие продавать детям безалкогольные тонизирующие напитки и товары, содержащие сжиженный углеводородный газ.
Документы опубликовали на сайте регионального парламента в разделе "Общественные обсуждения". Любой желающий может выразить свое мнение об инициативе парламентариев до 6 октября 2020 года.
Необходимость введения запрета на продажу несовершеннолетним зажигалок со сжиженным углеводородным газом и заправочных баллонов к ним аргументированы тем, что они могут нести угрозу для здоровья и жизни.
Так, 6 февраля этого года в подъезде одного из многоквартирных домов города Новоалтайска жильцы обнаружили тело 14-летней девочки, которая отравилась газом из баллончика для зажигалки. После глубокого вдоха школьница стала синеть и упала, продолжив биться в конвульсиях. Когда прибыла скорая, пострадавшая уже была мертва.
Второй проект закона не только запрещает реализацию энергетических напитков детям и подросткам, но и ограничивает реализацию продукции в детских, образовательных и медицинских организациях, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, а также в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних.
Комментарии
Тут недавно мальчик под поезд лёг, так что господа депутаты может поезда запретить?
Ещё каких-то 30 лет назад газовая зажигалка была редкостью и что вы думайте не было токсикоманов? Ещё и как были! Они бензин нюхали, который копейки стоил, клей и прочее. А депутаты занимаясь "запретами" только показывают свою глупость. Проблему детской наркомании запретами не решить.
В 90 клей нюхали. Так что, и его тоже запретить продавать. А также бензин, ацетон, растворитель....
кто знает что они там с глицерином мутят? подростки много покупают в аптеке