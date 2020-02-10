В Новоалтайске восстанавливают картину гибели школьницы, отравившейся газом

Вечером 6 февраля в подъезде одного из многоквартирных домов города Новоалтайска жильцы обнаружили тело 14-летней девочки, которая, как сообщают очевидцы, отравилась газом из баллончика для зажигалки.

На данный момент Новоалтайский межрайонный следственный отдел ведет проверку, в ходе которой будут выяснены обстоятельства произошедшего инцидента, а также точная причина смерти несовершеннолетней. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, перед смертью ученица новоалтайской школы общалась со сверстниками. У одного из компании возникла идея вдохнуть газ из баллончика для заправки зажигалки. После глубокого вдоха школьница стала синеть и упала, продолжив биться в конвульсиях. Когда прибыла скорая, девушка уже была мертва.