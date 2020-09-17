В России сократят расходы на зарплаты чиновников и вооружение

Российское правительство планирует сбалансировать госбюджет, снизив расходы на зарплаты чиновников и программы вооружений. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, пишет РБК.

По его словам, в одобренном кабмином проекте оптимизация затронет все "незащищенные" статьи расходов, экономия по которым составит 10%. Также предполагается в ближайшие три года на 5% сократить траты на вооружение, а в 2021 году не индексировать зарплаты чиновников.

В результате этого сокращение бюджетных расходов в 2021 году составит 927 млрд рублей, в 2022 году — 970 млрд рублей, а в 2023 году — порядка 900 млрд рублей. Силуанов подчеркнул, что такая мера необходима для сбалансированности бюджетной системы.

"Что называется, по ниточке со всех мер собирали, чтобы сбалансировать бюджет", — констатировал министр.