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Новости

Любовница Тарзана обнародовала интимные кадры со стриптизером

, ИА "Амител"
Анастасия Шульженко предоставила видеозаписи двум телеканалам
Фото: instagram.com/tarzan___official

Фото: instagram.com/tarzan___official

23-летняя Анастасия Шульженко, которая стала героиней секс-скандала с мужем певицы Наташи Королевой, Сергеем Тарзаном Глушко, заявила, что записала на видео любовные утехи со стриптизером и передала эти фрагменты телеканалам.

Как сообщает радио "Комсомольская правда", после скандальных новостей о ее романе с Глушко девушке начали поступать угрозы. При этом обострил ситуацию и сам стриптизер, который на видео заявил, что Шульженко при помощи неких веществ ввела его в "состояние полного неадеквата" и пригрозил ей "народным судом и божьей карой".

Однако адвокат Шульженко утверждает, что Глушко сам себе противоречит, поскольку спал с этой девушкой он на протяжении полутора лет, а когда узнал о ее беременности, "поступил не по-мужски".

"Поверьте, в материальном плане ей от Тарзана ничего не нужно. Но он может заткнуть рот человеку, который имеет право рассказывать о своей личной жизни. И мы еще посмотрим, какой и кому предстоит суд", – сказал правозащитник.

Юрист также отметил, что предоставленные телеканалам интимные видео действительно существуют. Одно шоу уже сняло по этим кадрам выпуск, а другая программа готовится к съемкам.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

17.09.2020 11:55
Наталья

Ну если и правда отношения длились 1,5 года, а он нам вчера пел, что 1 раз, то и реально он трепло...

17.09.2020 11:57
- гость -

Раньше, что ты дурак или дура знали родители и родственники, сейчас вся страна. Не моё.

17.09.2020 11:57
- гость -

Типа, он её, а она в это время снимала? Лихо там закручен сюжет.

17.09.2020 12:05
- гость -

Ой, как мы без этой новости жили?

17.09.2020 12:10
- гость -

17.09.2020 11:57
- гость -
Типа, он её, а она в это время снимала? Лихо там закручен сюжет.

Прославиться и стать известной можно по разному, она решила, что так проше.

17.09.2020 12:15
- гость -

Поганцы редкостные... Шушера... Не артисты...

17.09.2020 12:23
- гость -

17.09.2020 12:15
- гость -
Поганцы редкостные... Шушера... Не артисты...

Вы что, это совесть и кровь народа, интеллигенция, как они себя считают. Это мы все для них навоз, на котором хорошо растёт их благосостояние. Приедет тарзан в Барнаул и не будет протолкнуться от его поклонниц с денежками.

17.09.2020 12:34
для 12.15

Не оскверняйте мой ник, поганка - это не только ядовитый гриб, это гречка по чешски.
Распущенные люди к этому названию не имеют никакого отношения.

17.09.2020 12:38
- гость -

12:15 - гость - @Поганцы редкостные... Шушера... Не артисты...@

Ну что вы так? @ Осужденный Ефремов заявил о необходимости создания Российского тюремного театра.@

Чем больше современных актёров, режиссеров будет в таком театре, тем лучше для культуры. Вам не кажется?

@ Худрук театра ФСИН: «С нетерпением жду встречи с Ефремовым!»
Художественный руководитель театра Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников поделился впечатлениями о предстоящем сотрудничестве с Михаилом Ефремовым, а также рассказал о планах театра на ближайшее будущее.

«Я не мог поверить, когда узнал, что Ефремову дали 8 лет! Это же настоящая удача, заполучить такого маститого актера в наш молодой скромный театр. У Михаила Олеговича огромный театральный опыт и десятки киноролей. Он является любимцем миллионов наших сограждан. Но на мой взгляд у него, как у актера, еще есть потенциал для роста. Я был на нескольких его спектаклях в «Современнике» и хочу сказать, что местами он не доигрывает и посредственно относится к роли, но в нашем театре такого не будет. Мы ему поблажек делать не намерены. Под моим чутким руководством он станет звездой мировой величины. Заодно тюремную актерскую систему прославим. Есть разные школы: Чехова, Станиславского, но наша — феномен. Человек не только вживается в роль, но и живет ей в 100 раз лучше, чем в обычном театре, потому что у него есть стимул — выйти по УДО. В данный момент мы уже в срочном порядке перекраиваем весь репертуар на этот сезон и убираем все несерьезные спектакли. К сожалению, «Петушок — золотой гребешок» в ближайшее время выходить больше не будет. Теперь у нас будут пьесы только из мировой классики, в которых все главные роли будет играть Михаил Олегович. Первым делом планируем поставить «Преступление и наказание», — заявил Александр Калашников. @

17.09.2020 12:39
- гость -

Всех этих хохлов, включая тётушку Порывай депортировать в Украину
И к остальным хохлам присмотреться повнимательней

17.09.2020 13:31
- гость -

а видосик хде? Тут друг спрашивает...

17.09.2020 13:42
- гость -

Что возьмёшь. Багема.

17.09.2020 13:43
- гость -

интимные кадры как бальзам на душу стриптизёру...

17.09.2020 13:44
- гость -

только не в терновый куст... (с)

17.09.2020 13:46
- гость -

17.09.2020 12:38
- гость -

Ну так то, да, Михаилу Олеговичу как раз восемь лет до пенсии трудиться.

17.09.2020 14:12
гость

Именно ТАКИХ новостей достоин этот сайт . Скатились , дальше некуда .

17.09.2020 14:51
krash

а не фиг ли кто там кого? оно вам надо?
Это раз.....
А вовторых...чет балобол волосатый то....в видосе сказал, что не будет вторым ефремовым.....и тут же начал отмазываться, что он не он....накачали, напоили, ой прям жертва. тфьу. грязь. все они актеришки мерзкопакстные противные черти.

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