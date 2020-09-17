Любовница Тарзана обнародовала интимные кадры со стриптизером

23-летняя Анастасия Шульженко, которая стала героиней секс-скандала с мужем певицы Наташи Королевой, Сергеем Тарзаном Глушко, заявила, что записала на видео любовные утехи со стриптизером и передала эти фрагменты телеканалам.

Как сообщает радио "Комсомольская правда", после скандальных новостей о ее романе с Глушко девушке начали поступать угрозы. При этом обострил ситуацию и сам стриптизер, который на видео заявил, что Шульженко при помощи неких веществ ввела его в "состояние полного неадеквата" и пригрозил ей "народным судом и божьей карой".

Однако адвокат Шульженко утверждает, что Глушко сам себе противоречит, поскольку спал с этой девушкой он на протяжении полутора лет, а когда узнал о ее беременности, "поступил не по-мужски".

"Поверьте, в материальном плане ей от Тарзана ничего не нужно. Но он может заткнуть рот человеку, который имеет право рассказывать о своей личной жизни. И мы еще посмотрим, какой и кому предстоит суд", – сказал правозащитник.

Юрист также отметил, что предоставленные телеканалам интимные видео действительно существуют. Одно шоу уже сняло по этим кадрам выпуск, а другая программа готовится к съемкам.