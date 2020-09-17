Четверг, 17 Сентябрь, 15:17

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,93
€ 88,86
23°


1085281 +5762
Обь
179см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Новости

Главный синоптик России ожидает аномальное потепление в Сибири

, ИА "Амител"
Температура в отдельных регионах будет на 8-10 градусов выше нормы
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд передал прогноз об аномальном потеплении в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Об этом сообщает ТАСС

"Очень высокая температура, на 8-10 градусов выше климатической нормы, прогнозируется на севере Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в ближайшие дни, – пояснил синоптик. – Температура ожидается от 12 до 14 градусов днем".

Также теплее чем обычно будет в Приморье и Амурской области, уточнил Вильфанд. По его словам, превышение средней температуры там составит 3-4 градуса.

Ранее amic.ru писал, что грядущая зима обещает быть суровой, а первые морозы могут прийти уже в начале ноября. По мнению эксперта, о возможных заморозках говорит необычайно жаркое лето, а морозы хоть и будут серьезными, но, скорее всего, продлятся не всю зиму.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
Loading...
15:16
В России за сутки выявили 5762 новых случая коронавируса 0
15:03
Новый спортклуб и игры-квесты. В АлтГПУ стартовал проект "Победа с университетом" 0
14:46
64 новых случая COVID-19 выявили в Алтайском крае 0
14:43
В Барнауле откроют движение по второй полосе объездной дороги 1
14:33
"Прикован к постели". Стало известно о критическом состоянии Бориса Моисеева 4
14:20
Следователи рассказали, в чем подозревают Ирину Долгову 13
14:02
Переломало все ноги. Сбитую машиной косулю четыре часа оперировали в Барнауле 4
13:46
Управление и развитие. Открыт набор на бесплатный бизнес-тренинг в Бийске 0
13:35
На бывшего зампреда правительства Алтайского края Ирину Долгову завели уголовное дело 10
13:26
Воду возвращают в дома барнаульцев после коммунальной аварии 0
13:13
Алтайский Минздрав опроверг информацию о закрытии "Дара" на карантин 6
13:05
У Алтая есть "Энергия". Что сделал Виктор Томенко за два года губернаторства? 9
12:52
Женщина написала слово из трех букв на памятнике Ленину в центре Барнаула 19
12:39
Главный синоптик России ожидает аномальное потепление в Сибири 0
12:25
В Барнауле 39 человек тушили пожар в двухэтажном доме 0
12:14
Ты сюда не ходи. Какие дороги перекроют в Барнауле на День города? 5
12:02
БК "Барнаул" разгромил красноярский "Енисей-2" 1
11:49
Любовница Тарзана обнародовала интимные кадры со стриптизером 17
11:37
Житель Алтайского края отправился в тюрьму за совращение четырехлетней девочки 2
11:25
Зеленое будущее. Жители Барнаула могут подарить городу целый лес 0
11:15
Снова "Город. Слушай!". Второй сезон аудиогида по Барнаулу 1
11:03
"Город. Слушай!". История №13. Сереброплавильный завод 5
10:51
В России сократят расходы на зарплаты чиновников и вооружение 16
10:39
В Барнауле продезинфицировали дороги, площади и общественные места ко Дню города 6
10:27
Снятого с выборов скандального чиновника могут пригласить в мэрию Бийска 0
10:13
Стали известны цены на PlayStation 5 в России 0
10:01
Большим разработкам – большое будущее. Предприятия Алтая получат грантовую поддержку 1
09:40
На сверхзвуке: как в Барнаул прилетели "Стрижи" и что они покажут на День города 48
09:36
На месте гигантского провала в центре Барнаула завершаются ремонтные работы 0
09:25
В России с 2021 года вырастут пенсии. У кого именно и на сколько? 8
09:14
Это вам не Эмираты. Барнаульские эксперты встали на защиту городского "Ковша" 12
09:02
В Алтайском крае хотят запретить продажу зажигалок и энергетиков детям 7
08:51
Алена Водонаева призвала женщин не тратить время на мужчин без собственного жилья 31
08:40
Республика Алтай поставила суточный рекорд по числу заразившихся коронавирусом 6
08:27
Специальное оборудование для реабилитации юных пациентов поступило в Рубцовск 1
08:14
Минэкономразвития считает, что рубль укрепится к концу года 8
08:01
Как бесплатно избавиться от варикоза и риска тромбоза с помощью лазера 0
07:50
Звезда "Универа" поделилась откровенным снимком в бикини 8
07:33
Россия изменила правила въезда в страну 0
07:18
Доктор Мясников оценил опасность переболевших коронавирусом для окружающих 17
07:03
ПФР в Алтайском крае ищет детей, которые не получили "путинские" 10 тыс. рублей 1
06:47
Канье Уэст назвал себя Моисеем и опубликовал пост с Путиным 0
06:32
Фотографы устроили флешмоб в Сети, показав закулисье глянцевых снимков 1
06:15
Алтайский край на 100% готов к отопительному сезону 11
06:01
Порывистый ветер и похолодание. О погоде в Алтайском крае 17 сентября 0
23:54
Такой день. Прилет "Стрижей" и огромная яма в центре Барнаула 0
23:11
Депутата АКЗС хотят оставить без работы, но он считает это незаконным 3
22:49
Андерс Брейвик, который убил 77 человек, попросил условно-досрочного освобождения 6
22:06
Бюджет Алтайского края получил больше 28 млрд налогов и страховых взносов 1
21:55
Обновленную Доску почета открыли в Барнауле 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.