Главный синоптик России ожидает аномальное потепление в Сибири

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд передал прогноз об аномальном потеплении в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Об этом сообщает ТАСС.

"Очень высокая температура, на 8-10 градусов выше климатической нормы, прогнозируется на севере Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в ближайшие дни, – пояснил синоптик. – Температура ожидается от 12 до 14 градусов днем".

Также теплее чем обычно будет в Приморье и Амурской области, уточнил Вильфанд. По его словам, превышение средней температуры там составит 3-4 градуса.

Ранее amic.ru писал, что грядущая зима обещает быть суровой, а первые морозы могут прийти уже в начале ноября. По мнению эксперта, о возможных заморозках говорит необычайно жаркое лето, а морозы хоть и будут серьезными, но, скорее всего, продлятся не всю зиму.