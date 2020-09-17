На бывшего зампреда правительства Алтайского края Ирину Долгову завели уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правительства Алтайского края Ирины Долговой. В ведомстве не подтвердили, но и не опровергли эту информацию, пообещав дать подробности позже. По данным amic.ru из нескольких источников, экс-чиновницу подозревают в превышении полномочий. В доме у Долговой прошли обыски.
Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял отставку Долговой 21 августа. В качестве причины назывались обстоятельства личного характера. Томенко выразил сожаление по поводу ухода заместителя.
Долгова стала зампредседателя правительства в конце 2017 года. Она курировала все социальные ведомства: Министерство соцзащиты, Министерство образования и Министерство здравоохранения.
Комментарии
О, а что бывшая прокурорская крыша прохудилась? Или через её к нашему сенатору подбираются? Не верю)))
Хорошая новость. И зарплата у чиновников такого уровня слишком большая по сравнению с зарплатой преподавателя. А толку от них вряд ли больше
Томенко выразил сожаление по поводу ухода заместителя.
Рыжий поплыл
Да там каждого первого можно брать за жабры, не ошибёшься....
Следующая главврач скандально известного центра?
Много главврачей,которых можно рядом посадить...
хорошая новость. почаще бы таких новостей
Чиновникам надо задуматься. Почему их ненавидят.
Дело возбудили не потому-что чиновника ненавидят, а потому-что чиновники "берегов не видят" и "путают личную шерсть с государственной"))
Я сегодня стопку выпью! Неужели! Да это просто праздник какой-то!