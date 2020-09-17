На бывшего зампреда правительства Алтайского края Ирину Долгову завели уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правительства Алтайского края Ирины Долговой. В ведомстве не подтвердили, но и не опровергли эту информацию, пообещав дать подробности позже. По данным amic.ru из нескольких источников, экс-чиновницу подозревают в превышении полномочий. В доме у Долговой прошли обыски.

Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял отставку Долговой 21 августа. В качестве причины назывались обстоятельства личного характера. Томенко выразил сожаление по поводу ухода заместителя.

Долгова стала зампредседателя правительства в конце 2017 года. Она курировала все социальные ведомства: Министерство соцзащиты, Министерство образования и Министерство здравоохранения.