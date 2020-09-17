Роскосмос рассматривает спутник Юпитера как место для обитаемой базы

В космической корпорации Роскосмос считают естественный спутник Юпитера Каллисто перспективным местом для обитаемой базы человека. Об этом сообщил исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко, его слова приводит ТАСС.

По его словам, Каллисто занимает третье место в Солнечной системе после Луны и Марса, где наиболее целесообразно строить базу для человека. При этом привлекательность объекта для изучения и освоения заключается в большом количестве водяного льда на его поверхности, который покрывает незамерзающий океан.

Помимо этого, исследовали зафиксировали на спутнике сейсмическую активность, которая говорит о наличии горячего центрального ядра.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия активно разрабатывает ядерный космический двигатель, который позволит отправлять тяжелые корабли за пределы Солнечной системы.