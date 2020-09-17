Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Алтайском крае

Гидрометцентр России спрогнозировал резкое похолодание в Западной Сибири и на Урале. Согласно данным метеорологов, дневная температура воздуха может снизиться до +11 градусов.

"Теплая и сухая погода в Западной Сибири сменится неустойчивой прохладной погодой с дождями и понижением температурного фона, – уточнили синоптики. – Смена погодных условий связана с глубоким и активным циклоническим вихрем, образовавшимся над центральными районами Уральского региона и сместившегося на районы Западной Сибири".

По прогнозу Гидрометцентра, с 17 по 18 сентября в Сибири будут фиксировать дожди, грозы и мощные порывы ветра до 24 м/с. Непогода не коснется южной половины Красноярского края, где прогнозируют дневную температуру от +18°C до 25°C.

Ранее amic.ru писал, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд передал прогноз об аномальном потеплении в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. По его словам, на этой территории в ближайшие дни в светлое время суток будет теплее на 8-10 градусов, чем обычно.