Алтайский омбудсмен побывала в школе, где ребенок выпрыгнул из окна

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева изучает ситуацию, возникшую в барнаульской гимназии №27, где ученик выпрыгнул из окна второго этажа.

Как уточнили в аппарате детского омбудсмена, она побеседовала с учителем, проводившим последний урок перед смертельно опасным прыжком.

Также Казанцева пообщалась со школьниками и изучила записи с камер видеонаблюдения и проверила действующие инструкции безопасности. После этого она направилась в больницу, в которую госпитализировали мальчика.

"С руководством городского комитета образования уполномоченный по правам ребенка обсуждает дополнительные меры по обеспечению безопасности детей в учебном учреждении", — пояснил представитель детского омбудсмена.

Ранее amic.ru писал, что семиклассник на спор выпрыгнул из окна второго этажа. У него диагностировали перелом лучевой кости руки, перелом пятки и ушибы головы.