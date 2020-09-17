Перед смертью Тесак признался, что убивал приезжих с 19 лет

Бывший лидер националистического движения Максим Марцинкевич признался в многочисленных убийствах и раскаялся в содеянном, считая свои действия бессмысленными. Об этом "Комсомольской правде" рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Он заявил, что начал убивать приезжих в Москве с 19 лет. Это он рассказал в совершенно спокойной доверительной беседе со следователем. Все эти записи у нас есть, — уточнила Петренко. — Он на них полностью раскаивается и осуждает свои поступки, совершенные в прошлом, будучи приверженцем националистических взглядов. Именно поэтому он решил рассказать не только об убийстве 2007 года, но и о других преступлениях, к которым был причастен".

Она предположила, что Тесак находился в подавленном состоянии из-за "осознания тяжести и бессмысленности совершенных особо тяжких преступлений, а также неизбежностью нового длительного, возможно, даже пожизненного заключения, которое его ожидало".

Ранее amic.ru писал, что бабушкинский районный суд Москвы 29 декабря 2018 года приговорил Максима Марцинкевича к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Тесака признали виновным в разбое и хулиганстве. Приговор стал для Тесака четвертым. До этого его трижды судили за возбуждение ненависти.

16 сентября 2020 года стало известно, что тело Марцинкевича нашли в камере СИЗО. Рядом были две предсмертных записки и письмо гражданской жене. Следственные органы полагают, что осужденный совершил самоубийство.