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"А как проехать-то?" Новоселы квартала 2033 возмущены отсутствием дороги

, ИА "Амител"
Жители микрорайона добираются до подъездов по лужам и грязи
Квартал 2033 в Барнауле / Фото: amic.ru

Квартал 2033 в Барнауле / Фото: amic.ru

Жители расширяющегося квартала 2033 в Барнауле винят застройщиков в отсутствии дорог: несмотря на то, что многие дома сдали еще в прошлом году, подъехать к ним и припарковать автомобили сложно. Однако девелоперы, которые возводят ЖК, настаивают, что они совершенно ни при чем, ведь деньги на строительство дорог они давно передали компании "Барнаулкапстрой", которой и принадлежит квартал. Amic.ru узнал, когда застройщик намерен сделать проезды и что помешало начать работы раньше.

"Паркуемся где придется"

Жительница дома на улице Попова, 136, Анастасия переехала в новую квартиру в феврале 2020 года, сразу после завершения ремонта. Говорит, что ее полностью устраивает и ЖК, и микрорайон, и локация. Единственное, чем пока недовольна девушка, – отсутствием дороги к дому.

"У нашего жилого комплекса есть просторная парковка во дворе. Но пока оставить там автомобили мы не можем: заезд на нее предусмотрен с дороги, которой еще нет. Вот и приходится нам парковаться где придется, ведь мест около домов всем не хватает. Мы, конечно, понимаем, что квартал полностью не достроен, рядом с нами возводят еще дома, техника ездит. Но все-таки надеемся, что дорога скоро появится", – говорит Анастасия.

Жильцы квартала не раз обращались с этим вопросом к застройщикам, но те только разводят руками: строить межквартальные дороги должна компания "Барнаулкапстрой".

"Мы – застройщики, которые участвовали в аукционе и приобрели права аренды земли, – финансово участвуем в строительстве дорог. Но возведением этой дороги занимается "Барнаулкапстрой". Насколько знаем, там даже определился подрядчик, он уже начал работы", – подчеркнули в компании "Адалин-Строй". 

Но пока дорогу не построили, компании пришлось открыть для автомобилей пожарный проезд. Сейчас это единственный путь во двор дома, где жильцы могут припарковать свой личный транспорт. 

Проезд узкий, подходит лишь для одной машины, разминуться со встречным транспортом невозможно. Поэтому если несколько автомобилей едут во двор, все выезжающие с территории ждут. Из-за этого утром и вечером здесь скапливается пробка.

"У горожан возникают вопросы: "Как мы должны проехать к дому?" Мы понимаем, что пока нормальной квартальной дороги нет, поэтому разрешили жильцам двигаться по таким пожарным проездам. Завесили знаки, запрещающие движение. Да, эта дорога узкая, ездить по ней неудобно, но она и не должна была быть проезжей. После строительства новой мы ее закроем. По ней ходят дети, мамы с детьми", – говорят в компании.

"За нами долгов нет"

В ИСК "Союз" пояснили: все компании, работающие в квартале 2033, уже заплатили "Барнаулкапстрою" за строительство дорог и сетей. Суммы взносов у всех девелоперов были разными – в зависимости от объемов строительства.

"В квартале 2033 заказчиком и застройщиком по строительству инженерной инфраструктуры выступает "Барнаулкапстрой". Девелоперы выплачивают в процентном отношении долю, которую должны за дороги, сети. Если бы сказали, что "Барнаулкапстрой" сделал работы, а застройщики не оплатили – это одна проблема. Но мы все оплатили. Заказчик по договорам обязан построить, за нами долгов нет", – говорит Александр Мишустин.

В "Барнаулкапстрое" пояснили amic.ru: всего в квартале запроектировано две дороги. Одну – длиной 450 метров – уже построили, но пока не провели освещение, а вот работы по возведению второй (ее длина 510 метров) только начались: из-за пандемии сроки сдвинулись на несколько месяцев. Но в компании обещает завершить все работы до конца года.

"У нас есть обязательство – до декабря дорогу сдать. Будем стараться его исполнить", – пообещал руководитель компании Сергей Шумов.

Пока в Барнауле не распространена практика, когда одна компания возводит сети и дороги, а другая – дома, добавляет Александр Мишустин. Чаще всего, если застройщик работает в микрорайоне, на него и ложится обязанность по строительству инфраструктуры. Однако квартал 2033 отличается от других территорий. Летом 2015 года его за 119 млн рублей купила компания "Барнаулкапстрой", которая принадлежит мэрии.

Больше года компания потратила на то, чтобы разработать и утвердить план планировки квартала, а также размежевать землю (то есть юридически разделить ее), чтобы передать участки под строительство разным компаниям. Земли были переданы четырем девелоперам: "Адалин-Строю", "Алгоритму", "Союзу" и "Жилищной инициативе". В квартале запроектированы два детских сада, школа на 1100 учащихся, а также поликлиника. Социальные объекты разместятся в середине квартала, образовав просторную аллею.

Кстати, строительство первого детского сада на 330 мест уже началось: в апреле 2020 года аукцион на работы выиграла компания "Селф". 

Общегородская "болезнь"

Строительство дорог в новых кварталах Барнаула – проблема, с которой столкнулись не только жители микрорайона 2033. Нередко девелоперы возводят дома, а строительство дорог, проездов и парковок откладывают. Несколько лет назад новоселы квартала 2011 жаловались, что застройщик сдал двор без внутриквартальных дорог и ливневой канализации. Из-за этого весной талые воды с полей затопили всю территорию ЖК, а также цокольные этажи. 

В сентябре 2020-го собственники квартир в доме по проезду Северному Власихинскому пожаловались в соцсетях: их дома стоят как острова среди грязи – вокруг не обустроены нормальные дороги с тротуарами, в непогоду разливаются лужи, обойти которые практически невозможно.  

Но если строить и асфальтировать внутриквартальные проезды в микрорайонах должны застройщики, то возводить новые улицы – обязанность мэрии. Однако и эти работы растягиваются на годы. 

С 2017 года жители квартала "Балтийская крепость" сетовали, что весной и осенью им приходилось бросать автомобили в соседних микрорайонах: грунтовая дорога превращалась в грязевое месиво, и транспорт застревал. Строить дорогу по улице Балтийской до проспекта Энергетиков начали лишь в мае 2018-го.

Весной 2020 в городе приступили к строительству дороги по улице Сиреневой в границах улиц Взлетной и Балтийской. Некоторые дома в этом районе сдали еще в 2014 году, но подъехать к ним было сложно: улицы просто не было. Как на карте, так и в жизни. Зимой проезд никто не чистил, а весной и осенью автомобили и пешеходы пробирались к подъездам по грязи.

Также в ближайшие месяцы в Барнауле приступят к строительству дороги по Северному Власихинскому проезду – от улицы Попова до проспекта Энергетиков. На работы потратят более 200 млн рублей, а жильцы сразу нескольких кварталов смогут добираться до домов, забыв о ямах и колдобинах.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

21.09.2020 07:15
- гость -

Надо было брать квартиру в нормальном районе и у нормального застройщика

21.09.2020 07:24
Шлямбур

Правильно гутаришь, привыкли свои жоповозки ставить возле дома, не пройдёшь, не проедешь.

21.09.2020 07:45
марс

Попова 136 сдали в июне 2020 года
как Анастасия заехала в квартиру в феврале 2020???

21.09.2020 07:54
- гость -

как Анастасия заехала в квартиру в феврале 2020???
__________________________

без проблем )))

21.09.2020 07:55
- гость -

В квартале 2033 будет только один садик и школа. Проект квартала в 2019 году изменили

21.09.2020 08:06
- гость -

Т.е. она не видела, что дороги еще нет?
Ага, быстрее заехать ведь ипотека уже идет.

Смотреть надо куда заезжаете, а т торопятся купить бетонную коробку в поле, а потом жалуются.
Сейчас еще построят дома возле Анаша, первые заселенцы начнут орать, что подавай им школу, детский сад и убрать шум трассы под окном.

21.09.2020 08:42
- гость -

Да, жить на выселках в человейнике не сахар...

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