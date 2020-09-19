Колесо обозрения в Барнауле демонтируют после Дня города

Колесо обозрения вместе с парком "Барнаульская крепость" на площади Сахарова скоро перестанут существовать. Об этом объявили на странице парка в Instagram.

Жителей Барнаула пригласили прийти в сюда в праздничный уик-энд, чтобы попрощаться с привычным обликом этого места.

"Это были замечательные 18 лет, которые мы провели вместе с вами. Но парк "Барнаульская крепость" закрывает свои ворота навсегда, – уточнили представители парка. – Главный ориентир площади Сахарова – колесо обозрения – тоже исчезнет с этой точки".

Ранее amic.ru писал, что директор парка "Солнечный ветер" Роман Романов распродает аттракционы в парках "Барнаульская крепость" и "Экстрим".