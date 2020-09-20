Евгений Петросян рассказал, почему он развелся с Еленой Степаненко

75-летний Евгений Петросян поднял тему отношений и развода с Еленой Степаненко. По слухам, он пошел на развод из-за романа с молодой помощницей, но сам Петросян это отрицает.

Подписчики артиста не редко обвиняли его в том, что он оставил супругу: "Стало модной традицией выбрасывать за борт жен, "отработавших ресурс", что были рядом много лет".

"Я не выбрасывал Елену Степаненко из жизни! Это сделала она, притом давным-давно", – прокомментировал обвинения Петросян.

Ранее amic.ru писал о том, что Евгений Петросян и его 31-летняя помощница сыграли тайную свадьбу. Юморист оказался недоволен шумихой вокруг своей персоны.