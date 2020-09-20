Грузовик со свеклой перевернулся на трассе в Алтайском крае

Очевидцы в сообществе Barnaul22 рассказали о том, что на трассе в Алтайском крае перевернулся грузовик со свеклой. Вся дорога оказалась завалена.
Обстоятельства происшествия неизвестны, но судя по словам людей, которые проезжали мимо, водитель грузовика не пострадал.
В комментариях под постом пользователи отметили, что урожай свеклы в этом году отличный. Проехать по ней на легковом автомобиле не получится, но вот грузовики через завал проезжают спокойно.
Ранее amic.ru писал о том, что в районе села Тишинка грузовик вылетел на обочину и перевернулся. По словам очевидцев, водитель КамАЗа не справился с управлением.
Комментарии
у нас есть свекла(((
Авария на трассе Алейск - Барнаул, не доезжая Калманки.