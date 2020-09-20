Бюст Германа Титова установили в селе Полковниково

20 сентября в День памяти Германа Титова в селе Полковниково состоялось открытие бюста космонавта. По поручению Виктора Томенко церемонию провел зампред правительства Алтайского края Денис Губин, пишет официальный сайт региона.

"Сегодня трагическая дата – в этот день не стало Германа Степановича, 20-летие памяти со дня его ухода из жизни. Герман Степанович – замечательный человек, который безумно любил свой край, свою родину. Каждый раз, находясь здесь, он встречался с жителями, стремился помочь. Несмотря на свою занятость, чины и ранги, он всегда оставался верным сыном своего края, своей малой родины. Вечная память, вечная слава нашему герою", – сказал он.

Напомним, что изображение выполнил советский и российский скульптор, автор более 40 монументов, народный художник РФ Салават Щербаков.