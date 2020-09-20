В "Столото" прокомментировали информацию о смерти Михаила Борисова

Представители компании "Столото" прокомментировали информацию о смерти Михаила Борисова. Они также не поняли, что именно произошло.

"Мы очень обеспокоены такой непонятной ситуацией. Мы имеем ровно ту же информацию, что есть в СМИ", – говорится в сообщении.

Судя по последним данным, Михаил Борисов скончался в больнице на 72-м году жизни. Накануне ему стало плохо, его срочно госпитализировали, и врачи приняли решение о введении телеведущего в медикаментозную кому и подключении к аппарату ИВЛ.

По информации Пятого канала, во время транспортировки из одной больницы в другую, Борисов пережил клиническую смерть, но уже в медучреждении врачам не удалось его реанимировать.

Напомним, что сестра телеведущего опровергла его смерть.