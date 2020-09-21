Пандемия коронавирусной инфекции в лучшем случае завершится в 2022 году, заявил американский миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс в беседе с Fox News.

"Однако в течение 2021 года нам следует сбить показатели заболеваемости, если подойдем к проблеме в мировом масштабе. Слава Богу, технологии разработки вакцин уже имелись, финансирование поступило, а компании выделили своих лучших специалистов. Поэтому я настроен оптимистично, все это не будет длиться вечно", – заявил он.

Гейтс также посетовал на то, что уровень вакцинации в мире за период пандемии упал на 14%, "уничтожив прогресс, который достигался в предыдущие 20 лет".

Ранее Гейтс заявил, что в ближайшие десятилетия планета столкнется с мощным экологическим кризисом, последствия от которого окажутся гораздо страшнее вреда от пандемии коронавируса.