Вокалистка Little Big Софья Таюрская привлекла к себе внимание очередной публикацией в своем Instagram. Певица выложила кадр, на котором фотограф запечатлел ее в ванне, а наготу Таюрской скрывает пена. В подписи к посту солистка призналась, что является поклонницей элитного вина.

Подписчики в комментариях засыпали Таюрскую комплиментами.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в Сети певицу затравили за развод вокалиста Little Big Ильи Прусикина. По мнению поклонников, именно Таюрская стала причиной разлада в отношениях между солистом и его супругой Ириной Смелой.