Ситуацию с ценами на зерно в Алтайском крае оценили как благоприятную

В администрации Алтайского края обсудили ситуацию с урожайностью в связи с серьезной летней засухой, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам министра сельского хозяйства Александра Чеботаева, на данный момент в крае убрали 74% зерновых и зернобобовых культур.

При этом он отметил, что урожайность из-за засухи этого лета оказалась несколько ниже, но ситуация с ценами на зерно благоприятная.

Напомним, что 10 июля губернатор Виктор Томенко ввел в Алтайском крае режим ЧС из-за засухи. В конце августа стало известно, что от стихии в этом году пострадало 240 хозяйств в 30 районах края, а общая площадь, на которой погибли посевы, составила 159 тысяч гектаров.

Материальный ущерб уже тогда оценили в 687 миллионов рублей, а наиболее пострадавшим хозяйствам пообещали выделить 300 миллионов рублей в качестве компенсации.

Примечательно, что цены на пшеницу третьего класса у алтайских фермеров уже сейчас варьируются в пределах 13-16 тысяч рублей за тонну. Годом ранее средняя цена на это зерно составляла около 11 тысяч рублей, а в 2018 году – в районе 8-9 тысяч.