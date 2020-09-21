Тормозил машину рукой. Появилось видео наезда на велосипедиста в Бийске

В Сети появилось видео с места ДТП в Бийске, где велосипедист попал под машину при попытке на скорости пересечь дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сама авария произошла еще 10 сентября возле музея Чуйского тракта. На появившейся записи видно, что человек на велосипеде даже не снизил скорость перед пересечением проезжей части.

Он лишь сделал жест рукой в направлении автомобиля, который спустя мгновение его сбил. Автомобиль двигался на высокой скорости и тоже не притормозил перед зеброй.

Как сообщает "Бийский рабочий", велосипедист был пьян. Он остался жив.

Ранее amic.ru писал, что вечером 13 сентября в Камне-на-Оби автомобиль насмерть сбил 51-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении.