Еще один алтайский министр собирается покинуть свой пост

Глава Министерства природы Алтайского края Владимир Попрядухин может уйти в отставку. О своем решении чиновник якобы заявил коллегам и косвенно подтвердил эти сведения журналистам.

По информации ИА "Банкфакс", о намерении покинуть пост Попрядухин заявил во время утреннего совещания в ведомстве 21 сентября. При этом точных сведений по этому вопросу чиновник журналистам не предоставил, но, как отмечается, в целом подтвердил информацию и предложил дожидаться официального заявления.

"Я к комментариям абсолютно не готов. Есть же у нас официальные каналы, так что, думаю, ориентируйтесь пока на них. А вам большое спасибо за беспокойство, мне очень приятно, что вы отслеживаете и владеете информацией", – сказал он.

Отметим, что Владимир Попрядухин занимает должность министра природных ресурсов и экологии Алтайского края с 20 декабря 2017 года.