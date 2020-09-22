Улицу в центре Барнаула перекроют на две недели

Часть переулка Ядринцева перекроют на две недели в Барнауле. Об этом сообщает официальный сайт пресс-службы мэрии.

"С 5 по 19 октября в связи со строительством сети канализации будет закрыто движение транспорта по всей ширине проезжей части переулка Ядринцева в районе дома № 52", – говорится в сообщении.

Представители городской администрации просят водителей быть внимательными на данном участке дороги и, по возможности, заранее искать пути объезда.

Ранее amic.ru писал о том, что в связи со строительством сетей водопровода в Барнауле с 18 сентября по 5 октября перекроют движение по всей ширине малой проезжей части Павловского тракта в районе пересечения с улицей Сиреневой.