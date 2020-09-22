Руководство краевого парламента приняло решение о переносе очередной 47-й сессии Законодательного собрания. Она была запланирована на четверг, 24 сентября, и впервые с марта могла пройти в очном формате.

22 сентября стало известно, что COVID-19 нашли у губернатора Алтайского края Виктора Томенко. На недавнем Дне города глава региона контактировал с рядом депутатов АКЗС. Председатель Заксобрания Александр Романенко и несколько парламентариев уже сдали тесты. На сегодня и завтра спикер парламента отменил участие во всех публичных мероприятиях.

Таким образом, сентябрьская сессия пройдет в уже привычном за последние месяцы дистанционном формате. Для того чтобы подготовить заседание, понадобится время. Депутаты будут располагаться на нескольких площадках, между ними усилят социальную дистанцию, а связь между площадками организуют по специальным каналам, сообщает пресс-служба краевого парламента.