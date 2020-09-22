Виктор Томенко заразился коронавирусом

У губернатора Алтайского края Виктора Томенко выявили коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
С 22 сентября глава региона проходит амбулаторное лечение на дому. Он находится на постоянной связи с членами правительства и руководителями всех органов краевой власти, выполняя свою работу в удаленном режиме. Мероприятия с его личным участием пока что отменены на ближайшие 10-14 дней.
Комментируя ситуацию, Виктор Томенко призвал жителей Алтайского края придерживаться необходимых мер безопасности и профилактики коронавируса, а также беречь себя и своих близких.
Как уже сообщал amic.ru, в июне губернатор уже уходил на самоизоляцию из-за того, что COVID-19 заболели члены регионального правительства, с которыми контактировал Томенко.
Комментарии
Какой ты добрый.
Вот перестал соблюдать масочный режим и заболел...
Блин, сколько же он перезаражал на дне города...да погода помогла...
Пусть едет на доклад к Путину.
Да он вообще никогда не носил маску. Его предлагали оштрафовать, но доблестные полицаи постеснялись, наверное. Это же не простых граждан гнобить.
Он вчера больной в самолёте у командира Стрижей без маски лазил.
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Не уберегли мы своего родного Виктора Петровича, эх барнаульцы
Мож ему стрижи то и привезли???
Удивительно.
По статистике в крае заболевший лишь каждый 200-й житель.
И Томенко попал в их число.
Как так?
Или переболел не каждый 200й, а каждый 10-й?
Гнать Попова надо.
стрижи теперь - контактные, две недели в карантин уйдут
интересно, а он в очереди на КТ будет сидеть или без очереди пропустят?
А как же прививка?
будет сидеть или без очереди пропустят?
на дом привезут, ага