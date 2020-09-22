Виктор Томенко заразился коронавирусом

У губернатора Алтайского края Виктора Томенко выявили коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

С 22 сентября глава региона проходит амбулаторное лечение на дому. Он находится на постоянной связи с членами правительства и руководителями всех органов краевой власти, выполняя свою работу в удаленном режиме. Мероприятия с его личным участием пока что отменены на ближайшие 10-14 дней.

Комментируя ситуацию, Виктор Томенко призвал жителей Алтайского края придерживаться необходимых мер безопасности и профилактики коронавируса, а также беречь себя и своих близких.

Как уже сообщал amic.ru, в июне губернатор уже уходил на самоизоляцию из-за того, что COVID-19 заболели члены регионального правительства, с которыми контактировал Томенко.