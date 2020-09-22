"Виктор Томенко обратился к жителям края после оглашения его диагноза"

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко записал обращение к жителям региона. Он рассказал о своем самочувствии и призвал людей соблюдать правила безопасности.

"Врачи велели лечиться дома. Работу свою организовал дистанционно, этим летом уже не первый раз приходится это делать. На связи со всеми краевыми и федеральными руководителями. Проинформировал всех через СМИ официальным, так сказать, порядком", – сказал глава региона.

Он добавил, что почитал комментарии под публикациями о своем заражении коронавирусом и они ему, судя по всему, не понравились.

"Да уж, слов нет... Куда же мы придем с таким отношением друг к другу? Но это тема другого серьезного и сложного разговора", – посетовал губернатор.

Позднее видеообращение главы региона почему-то пропало со страницы.

Ранее стало известно, что Виктор Томенко заразился коронавирусом. С 22 сентября глава региона проходит амбулаторное лечение на дому.