"Виктор Томенко обратился к жителям края после оглашения его диагноза"

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко записал обращение к жителям региона. Он рассказал о своем самочувствии и призвал людей соблюдать правила безопасности.
"Врачи велели лечиться дома. Работу свою организовал дистанционно, этим летом уже не первый раз приходится это делать. На связи со всеми краевыми и федеральными руководителями. Проинформировал всех через СМИ официальным, так сказать, порядком", – сказал глава региона.
Он добавил, что почитал комментарии под публикациями о своем заражении коронавирусом и они ему, судя по всему, не понравились.
"Да уж, слов нет... Куда же мы придем с таким отношением друг к другу? Но это тема другого серьезного и сложного разговора", – посетовал губернатор.
Позднее видеообращение главы региона почему-то пропало со страницы.
Ранее стало известно, что Виктор Томенко заразился коронавирусом. С 22 сентября глава региона проходит амбулаторное лечение на дому.
Комментарии
Позднее видеообращение главы региона почему-то пропало со страницы.
Новых комментариев сердце может не выдержать!
У нас один вирус, который нас добьет. Это-ненависть друг к другу,жадность,зависть, равнодушие и вранье.
Я не читал. Чё вы там понаписали?
Блин, думали он не прочитает? А он выходит читает, и АйПи злых писателей наверное у него в сейфе лежат...
Ждитя...
По сердце смешно...
Комментарии не понравились? Согласен. Они в основном нелицеприятные. Но следует учесть две вещи: Во первых принадлежность к некоторой партии, люто ненавидящей россиян и видящей в них лишь дойное стадо. А во вторых руководство должно самыми первыми показывать пример изменения своей работы. Меньше контактов, перевод всех совещаний в дистанционных формат, отказ от не нужных мероприятий и т.п. Вообще ковид любит начальников, т.к. они первые нарушают все требования, собою и подписанные!
Дай Бог всем здоровья, заболевшим-скорейшего выздоровления!
22.09.2020 18:18
- гость -
Ничего особенного, просто задались вопросом, почему здоровым губернаторам тесты на ковид делают раз неделю, а больным простолюдинам - только когда они уже помирают.
лечиться препаратом за 12 тысяч?
Пришла команда из центра поднять вторую волну каноробесия? Бобик поспешил выполнить? Себя не жалея, так сказать.
Он рассказал о своем самочувствии и призвал людей соблюдать правила безопасности.
А сам-то соблюдал свои собственные меры? Искренне желаю почувствовать на себе все прелести медицины в крае, не как чинуш, а как обычный гражданин.
"Виктор Томенко обратился к жителям края после оглашения его диагноза"
А после оглашения приговора обратится? Он и ещё один хмырь - Попов?
Кто сейчас пишут в поддержку или нейтрально - видимо в том сабже особо выражались...