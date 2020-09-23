В Минздраве назвали симптомы, которые нельзя игнорировать

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина перечислила симптомы, с которыми следует незамедлительно обращаться к врачу. Ее слова приводит РИА "Новости".

"Конечно, такой симптом, как боль. Она бывает разная, но, в принципе, сильная боль, которая не прекращается, – это тревожный симптом", – сказала эксперт.

При этом наибольшее внимание следует уделять боли в груди. По словам Драпкиной, терапевты знают свыше 80 причин таких болей, но исключить нужно инфаркт миокарда, проблемы с сосудами или наружной оболочкой сердца, даже несмотря на то, что такая боль может быть связана с болезнями пищевода.

Не стоит игнорировать и такие тревожные симптомы, как боль в животе, одышку и потерю сознания – особенно если это случается регулярно.

Ранее соведущий программы "Жить здорово" Андрей Продеус призвал не бояться температуры 37 градусов. Специалист заверил, что во многом такая температура является нормой и не опасна для человека.