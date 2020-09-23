В Минздраве назвали симптомы, которые нельзя игнорировать

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина перечислила симптомы, с которыми следует незамедлительно обращаться к врачу. Ее слова приводит РИА "Новости".
"Конечно, такой симптом, как боль. Она бывает разная, но, в принципе, сильная боль, которая не прекращается, – это тревожный симптом", – сказала эксперт.
При этом наибольшее внимание следует уделять боли в груди. По словам Драпкиной, терапевты знают свыше 80 причин таких болей, но исключить нужно инфаркт миокарда, проблемы с сосудами или наружной оболочкой сердца, даже несмотря на то, что такая боль может быть связана с болезнями пищевода.
Не стоит игнорировать и такие тревожные симптомы, как боль в животе, одышку и потерю сознания – особенно если это случается регулярно.
Ранее соведущий программы "Жить здорово" Андрей Продеус призвал не бояться температуры 37 градусов. Специалист заверил, что во многом такая температура является нормой и не опасна для человека.
Комментарии
Короче, если больно, то скорее всего вы заболели...
Убили медицину.
Сегодняшний случай.
У жены немеет рука и пальцы, стреляет как током, ломит, предположительно, с нервами что-то, к неврологу надо.
Обращается в поликлинику: "к неврологу только через терапевта, ближайший талончик к терапевту на 5 октября. Но можете к фельдшеру быстрее обратиться". К фельдшеру... а что не к ветеринару? И это в крупной барнаульской поликлинике...
Вот и лечись по омс...
Платно пойдем, т.к. после терапевта 5 октября талончик к неврологу будет тоже через 2 недели - 2 месяца. Хоть умирай бесплатно...
Власть имущие через спецобслуживание не видят, что медицина захлебывается и отказывает в обслуживании уже давно, и с каждым годом все хуже...