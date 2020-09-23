Экс-замглавы Минздрава Алтайского края оштрафовали за взятку

Центральный районный суд Барнаула вынес приговор бывшему замминистра здравоохранения региона Елене Кравец. Она признана виновной в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

"Суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 4,5 млн рублей, – констатировали в ведомстве. – Кроме того, лишил ее права занимать должности в государственных органах сроком на 5 лет".

Как ранее писал amic.ru, в обязанности чиновницы входило обеспечение населения лекарствами и медицинскими изделиями. Она участвовала в проведении закупок от лица государства.

Следствие считает, что в 2016-2019 годах Кравец незаконно получила в качестве взятки свыше 2,2 млн рублей в виде дорогостоящего ремонта квартиры и оснащения ее техникой от руководителя юридического лица за заключение 132 контрактов с нарушением конкурсных процедур.