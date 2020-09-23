Экс-замглавы Минздрава Алтайского края оштрафовали за взятку

Центральный районный суд Барнаула вынес приговор бывшему замминистра здравоохранения региона Елене Кравец. Она признана виновной в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
"Суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 4,5 млн рублей, – констатировали в ведомстве. – Кроме того, лишил ее права занимать должности в государственных органах сроком на 5 лет".
Как ранее писал amic.ru, в обязанности чиновницы входило обеспечение населения лекарствами и медицинскими изделиями. Она участвовала в проведении закупок от лица государства.
Следствие считает, что в 2016-2019 годах Кравец незаконно получила в качестве взятки свыше 2,2 млн рублей в виде дорогостоящего ремонта квартиры и оснащения ее техникой от руководителя юридического лица за заключение 132 контрактов с нарушением конкурсных процедур.
Комментарии
Прежде чем идти в гос закупки - поживите для себя.....
Это правильно. Взял рубль, верни два. Казне доход и на зоне не кормть.
Вот мне интересно, почему всегда замы попадаются на чем то... Я конечно понимаю почему замы... Считаю, раз зам крутит аферы то и глава в курсе...
Если глава решает только личные вопросы может и не знать. Замов много а он один.
Чё там вообще в Минздраве были одни жулики? Уже не смешно.
Я 35 лет отработала честно на благо населения Алтайского края. 35 лет я трудилась, можно сказать, с утра до позднего вечера. Работала всегда честно. За это и получила награды федерального значения, и краевого значения. Но сейчас, собственно говоря, не об этом.
Я полностью признаю свою вину. Я раскаиваюсь в содеянном. Я действительно считаю, что это преступление
Я прошу только об одном: чтобы суд не лишал меня свободы. — объяснила Кравец.
P.S. Цитаты из последнего слова подсудимой.
Это не глава здрава который не обеспечил вакциной даже первых лиц края.
Да, уж, а после этих взяток не хватает денег на обеспечение детей льготными лекарствами! Приходится судиться с Минздравом, а они и после решения суда затягивают выплаты! Т.ч. про главу, который не знает можно байки не рассказывать...
Штраф должен быть стократным взятки.
А скока была взятка? Кто и когда передал? Кто брал с поличными? Очень мало инфы.