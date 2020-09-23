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Новости

Экс-замглавы Минздрава Алтайского края оштрафовали за взятку

, ИА "Амител"
Елену Кравец обязали выплатить 4,5 млн рублей
Елена Кравец / Фото: из архива amic.ru

Елена Кравец / Фото: из архива amic.ru

Центральный районный суд Барнаула вынес приговор бывшему замминистра здравоохранения региона Елене Кравец. Она признана виновной в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

"Суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 4,5 млн рублей, – констатировали в ведомстве. – Кроме того, лишил ее права занимать должности в государственных органах сроком на 5 лет".

Как ранее писал amic.ru, в обязанности чиновницы входило обеспечение населения лекарствами и медицинскими изделиями. Она участвовала в проведении закупок от лица государства.

Следствие считает, что в 2016-2019 годах Кравец незаконно получила в качестве взятки свыше 2,2 млн рублей в виде дорогостоящего ремонта квартиры и оснащения ее техникой от руководителя юридического лица за заключение 132 контрактов с нарушением конкурсных процедур.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

23.09.2020 10:22
гость

Прежде чем идти в гос закупки - поживите для себя.....

23.09.2020 10:25
- гость -

Это правильно. Взял рубль, верни два. Казне доход и на зоне не кормть.

23.09.2020 10:27
- гость -

Вот мне интересно, почему всегда замы попадаются на чем то... Я конечно понимаю почему замы... Считаю, раз зам крутит аферы то и глава в курсе...

23.09.2020 10:32
- гость -

Если глава решает только личные вопросы может и не знать. Замов много а он один.

23.09.2020 10:35
- гость -

Чё там вообще в Минздраве были одни жулики? Уже не смешно.

23.09.2020 10:38
CALIBR

Я 35 лет отработала честно на благо населения Алтайского края. 35 лет я трудилась, можно сказать, с утра до позднего вечера. Работала всегда честно. За это и получила награды федерального значения, и краевого значения. Но сейчас, собственно говоря, не об этом.

Я полностью признаю свою вину. Я раскаиваюсь в содеянном. Я действительно считаю, что это преступление

Я прошу только об одном: чтобы суд не лишал меня свободы. — объяснила Кравец.

P.S. Цитаты из последнего слова подсудимой.

23.09.2020 10:38
- гость -

Это не глава здрава который не обеспечил вакциной даже первых лиц края.

23.09.2020 10:40
- гость -

Да, уж, а после этих взяток не хватает денег на обеспечение детей льготными лекарствами! Приходится судиться с Минздравом, а они и после решения суда затягивают выплаты! Т.ч. про главу, который не знает можно байки не рассказывать...

23.09.2020 10:54
гость

Штраф должен быть стократным взятки.

23.09.2020 11:20
- гость -

А скока была взятка? Кто и когда передал? Кто брал с поличными? Очень мало инфы.

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