Доктор Мясников предупредил об опасности народной медицины

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян об опасности народных методов лечения. О рисках подобных практик доктор рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

В первую очередь Мясников раскритиковал траволечение. Эксперт отметил, что такой способ может как помочь пациенту, так и убить его. Чтобы прибегать к самолечению при помощи растений, нужно иметь специальное образование, отметил он.

Во избежание ожогов врач предостерег от неправильного применения концентрированного раствора марганцовки.

Также эксперт упомянул такой метод лечения, как вдыхание паров горячей картошки. Он считает это занятие приятным, но бесполезным.

Ранее Александр Мясников назвал губительные для россиян привычки. В частности, врач упомянул любовь к сладкому чаю и демонстрацию своей силы.