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Новости

Доктор Мясников предупредил об опасности народной медицины

, ИА "Амител"
Некоторые методы могут не только помочь, но и убить пациента
Александр Мясников / Фото: Yandex

Александр Мясников / Фото: Yandex

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян об опасности народных методов лечения. О рисках подобных практик доктор рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

В первую очередь Мясников раскритиковал траволечение. Эксперт отметил, что такой способ может как помочь пациенту, так и убить его. Чтобы прибегать к самолечению при помощи растений, нужно иметь специальное образование, отметил он.

Во избежание ожогов врач предостерег от неправильного применения концентрированного раствора марганцовки.

Также эксперт упомянул такой метод лечения, как вдыхание паров горячей картошки. Он считает это занятие приятным, но бесполезным.

Ранее Александр Мясников назвал губительные для россиян привычки. В частности, врач упомянул любовь к сладкому чаю и демонстрацию своей силы.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

23.09.2020 12:23
- гость -

Народная медицина предупредила о опасности доктора Мясникова.

23.09.2020 12:38
АБОРИГЕН

«Мы все переболеем. Кому положено умереть — все равно умрут» Мясников.
Этот номенклатурный во втором поколении мажор даст фору любой народной медициен.

23.09.2020 12:49
- гость -

А как же по-Малахову - дышать на жабу от ангины? По первому каналу пропаганда шла!

23.09.2020 13:06
- гость -

Народная медицина сила и не дорого.

23.09.2020 13:16
- гость -

А что насчет силы огурца, свежего яйца и заворачивания в ковер?
А вообще-то к целителям рекомендуют обращаться сами врачи в случаях, когда наша "передовая медицина" бессильна, да и сами медики порой прибегают к их услугам. И, к стати, зачастую результат превосходит ожидания.

23.09.2020 13:32
- гость -

Вторая Малышева. Не врач, а клоун.

23.09.2020 13:44
- гость -

чё закрыли комментарии к новости про сбербанк???
испугались?! думали всё в ладоши захлопают...
а все заплевались...
или приказали???

23.09.2020 13:45
Хроник

Чтобы люди не шли к целителям, должна быть государственная, научная медицина. Но ее при путине уничтожили. Так куда теперь идти, а, мясников?

23.09.2020 13:56
- гость -

Когда был антигрипин в серых пакетах в аптеке у гост. Барнаул. 2000 годы. Орв лечили одним пакетиком.

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