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Новости

В крови водителя, совершившего смертельное ДТП в Барнауле, нашли почти 1 промилле алкоголя

, ИА "Амител"
Мужчину задержали на 48 часов
Фото: скриншот из любительского видео

Фото: скриншот из любительского видео

Водитель, совершивший смертельное ДТП на проспекте Ленина в Барнауле, был сильно пьян. Как показала экспертиза, содержание алкоголя в его крови составляло 0,903 промилле (допустимая доза 0,16).

Автомобилист задержан на 48 часов. Следователи готовят ходатайство в суд о заключении мужчины под стражу. Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как уже сообщал amic.ru, ДТП, в котором погибла 59-летняя женщина, произошло во вторник, 22 сентября. Пешеход пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу в районе "Геомаркета" и попала под колеса Toyota Vista. От полученных травм пострадавшая скончалась.

40-летний водитель попытался скрыться, однако его задержали очевидцы инцидента.

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

23.09.2020 16:20
- гость -

Странно, гугл говорит, что "0,903 промилле" - это легкая степень опьянения.
Пьяным за руль садиться нельзя, но делать КликБейтные заголовки и утверждения в духе СпидИнфо - тоже. Дизлайк Амику.

23.09.2020 16:23
АБОРИГЕН

23.09.2020 16:20
- гость -
Ой да ладно, ты же не на Washington Post зашел.

23.09.2020 16:25
- гость -

Водитель, совершивший смертельное ДТП на проспекте Ленина в Барнауле, был сильно пьян. Как показала экспертиза, содержание алкоголя в его крови составляло 0,903 промилле (допустимая доза 0,16).
---------------
0.16 это мг\литр выдыхаемого воздуха, а допустимые промилле - 0.3 грамма на литр крови. Как то так.

23.09.2020 16:27
- гость -

в статье ошибка - не промиле, а мг/л выдыхаемого воздуха! 0,16 мг/л = 0,356 промилле, 1 промилле = 0,45 мг/л

в случае этого урода - почти 2 промиле.

23.09.2020 16:31
- гость -

16:27
- гость -
в статье ошибка - не промиле, а
-------
Ну это смотря, в чём именно в статье ошибка.

23.09.2020 16:38
Дюша Метёлкин


23.09.2020 16:27
- гость -

АМИК как обычно косячит - сравнивает теплое со сладким

23.09.2020 16:38
Отчаянная

А что толку акцентировать внимание на максимальном сроке, если его в этом случае не будет, хоть ты тресни?

23.09.2020 16:48
АБОРИГЕН

23.09.2020 16:38
Отчаянная
Да, большая часть по удо выходит.

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