В крови водителя, совершившего смертельное ДТП в Барнауле, нашли почти 1 промилле алкоголя

Водитель, совершивший смертельное ДТП на проспекте Ленина в Барнауле, был сильно пьян. Как показала экспертиза, содержание алкоголя в его крови составляло 0,903 промилле (допустимая доза 0,16).
Автомобилист задержан на 48 часов. Следователи готовят ходатайство в суд о заключении мужчины под стражу. Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как уже сообщал amic.ru, ДТП, в котором погибла 59-летняя женщина, произошло во вторник, 22 сентября. Пешеход пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу в районе "Геомаркета" и попала под колеса Toyota Vista. От полученных травм пострадавшая скончалась.
40-летний водитель попытался скрыться, однако его задержали очевидцы инцидента.
Комментарии
Странно, гугл говорит, что "0,903 промилле" - это легкая степень опьянения.
Пьяным за руль садиться нельзя, но делать КликБейтные заголовки и утверждения в духе СпидИнфо - тоже. Дизлайк Амику.
23.09.2020 16:20
- гость -
Ой да ладно, ты же не на Washington Post зашел.
Водитель, совершивший смертельное ДТП на проспекте Ленина в Барнауле, был сильно пьян. Как показала экспертиза, содержание алкоголя в его крови составляло 0,903 промилле (допустимая доза 0,16).
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0.16 это мг\литр выдыхаемого воздуха, а допустимые промилле - 0.3 грамма на литр крови. Как то так.
в статье ошибка - не промиле, а мг/л выдыхаемого воздуха! 0,16 мг/л = 0,356 промилле, 1 промилле = 0,45 мг/л
в случае этого урода - почти 2 промиле.
16:27
- гость -
в статье ошибка - не промиле, а
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Ну это смотря, в чём именно в статье ошибка.
23.09.2020 16:27
- гость -
АМИК как обычно косячит - сравнивает теплое со сладким
А что толку акцентировать внимание на максимальном сроке, если его в этом случае не будет, хоть ты тресни?
23.09.2020 16:38
Отчаянная
Да, большая часть по удо выходит.