В крови водителя, совершившего смертельное ДТП в Барнауле, нашли почти 1 промилле алкоголя

Водитель, совершивший смертельное ДТП на проспекте Ленина в Барнауле, был сильно пьян. Как показала экспертиза, содержание алкоголя в его крови составляло 0,903 промилле (допустимая доза 0,16).

Автомобилист задержан на 48 часов. Следователи готовят ходатайство в суд о заключении мужчины под стражу. Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как уже сообщал amic.ru, ДТП, в котором погибла 59-летняя женщина, произошло во вторник, 22 сентября. Пешеход пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу в районе "Геомаркета" и попала под колеса Toyota Vista. От полученных травм пострадавшая скончалась.

40-летний водитель попытался скрыться, однако его задержали очевидцы инцидента.