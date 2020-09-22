Пьяный водитель насмерть сбил женщину на проспекте Ленина в Барнауле

Пешехода насмерть сбили на проспекте Ленина в Барнауле. ДТП произошло днем 22 сентября в районе "Геомаркета".

Установлено, что 59-летняя женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и попала под колеса автомобиля Toyota. От удара пострадавшая подлетела на пару метров в воздух. От полученных травм женщина скончалась.

40-летний водитель попытался скрыться с места ДТП, однако через несколько сотен метров его задержали свидетели инцидента и передали прибывшему экипажу ДПС.

Как рассказали amic.ru в отделении пропаганды городской ГИБДД, экспертиза показала, что автомобилист находится в состоянии алкогольного опьянения. Разбирательство продолжается.