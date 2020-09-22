Пьяный водитель насмерть сбил женщину на проспекте Ленина в Барнауле

Пешехода насмерть сбили на проспекте Ленина в Барнауле. ДТП произошло днем 22 сентября в районе "Геомаркета".
Установлено, что 59-летняя женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и попала под колеса автомобиля Toyota. От удара пострадавшая подлетела на пару метров в воздух. От полученных травм женщина скончалась.
40-летний водитель попытался скрыться с места ДТП, однако через несколько сотен метров его задержали свидетели инцидента и передали прибывшему экипажу ДПС.
Как рассказали amic.ru в отделении пропаганды городской ГИБДД, экспертиза показала, что автомобилист находится в состоянии алкогольного опьянения. Разбирательство продолжается.
Комментарии
уроды, как земля таких нелюдей носит...
такое горе в семью принес.
просто жуть
Даже не пытался притормозить, обгонял, хотя первая машина уже стояла.
после аварии никакого сожаления и раскаяния, ТРУС, сбежал с места ДТП.
ТРУС и НИЧТОЖЕСТВО
Водителя не оправдываю, но пешеход проигнорировал правило обеспечения собственной безопасности! Ну убедись что тебя пропускают и видят!!!
Нет, надо уперто идти не глядя по сторонам!
Всегда подойду, остановлюсь у края и убедившись в безопасности перехожу дорогу. Кручу головой во все стороны, смотрю, слушаю и если что то настораживает приостановлюсь...
Лично мне плевать, что должен водитель... Моя жизнь мне дороже!
Вот, показательно. Зачем ему тормозить? Там что, лежачий полицейский, сужение проезжей части? Нет, ничего нет, даже островка безопасности нет. Был бы нормальный лежачий полицейский, поток притормаживал, уплотнялся и у этого бухого летуна уже бы было намного меньше шансов на подобные вещи.
22.09.2020 16:39
- гость -
На серенькой машине ничего провоцирующего не совершал. Если бы темный не начал перестроение и опережение перед переходом, все было бы нормально. Не зря перед переходами рисуют сплошную.
Сам водитель, но когда перехожу по пешеходному переходу, часто не пропускают, 2 рада встанут, а какой-нибудь черный большой джип по третьей пронесется, когда я уже на второй полосе из трех. Последний раз такое было полчаса назад. Хоть камеру бери и снимай каждый переход.
22.09.2020 16:40
АБОРИГЕН
Да что Вы все про лежачих полицейских ратуете... Лично мне плевать на них, я их проскакиваю и не обращаю внимание. Там важно правильно работать одновременно двумя педалями - тормозом и газом и машину под углом вести.
автор видео на Лексусе почему не притормозил, а объехал пешехода? Стопоками можно же было показать позади идущим что перед тобой пешеход?!