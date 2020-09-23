Россиянин продает квартиру в пятиэтажке за один рубль

Объявление о продаже квартиры за один рубль появилось на сайте Avito. То, что указанная стоимость жилья не опечатка, подтверждает автор объявления в описании.

По его словам, квартира на первом этаже в панельной пятиэтажке, расположенной в поселке городского типа Воргашор (Республика Коми), ему не нужна. Кроме того, она требует ремонта.

Мужчина уточнил, что проживает в другом городе и поэтому у него нет возможности следить за указанным в объявлении жильем.

Также в объявлении представлена схема квартиры и некоторые другие данные о ней. В частности, написано, что она однокомнатная, имеет площадь 30 квадратных метров.

Ранее amic.ru писал, что в Барнауле на продажу выставили разваленный домик в лесу за 12 млн рублей. Продавец считает предложение уникальным как для частной постройки, так и для коммерческого направления.