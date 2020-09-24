"Мой любимый учитель". Конкурс от amic.ru, посвященный самым лучшим педагогам

День учителя почти как Новый год: отмечает его каждый, пусть не все – широким застольем и веселыми гуляньями. Но у каждого из нас был (или есть) свой самый важный и самый лучший учитель, которого мы в этот день (и не только) вспоминаем с благодарностью. К сожалению, не всегда есть возможность лично сказать свое "спасибо". Но вы можете сделать это на нашем портале.

Amic.ru объявляет конкурс "Мой любимый учитель". Не важно, учитесь ли вы в первом классе или 30 лет назад окончили школу – расскажите о своем любимом педагоге. И может быть именно он получит замечательный приз от партнеров нашего конкурса – ИСК "Алгоритм" и компании "Соцветие".

Приглашаем к участию в конкурсе и самих учителей. Ведь именно вы знаете все о своей профессии – самой важной во все времена.

Как принять участие в конкурсе:

До 1 октября на электронную почту konkurs@amitel.ru пришлите рассказ о вашем любимом учителе и его фотографию. Не забудьте указать, в какой школе и каком городе или селе он работает.

С 2 по 4 октября на сайте amic.ru стартует онлайн-голосование. И вы, и ваши друзья, и все наши читатели смогут проголосовать за вашего любимого педагога.

Победители конкурса получат денежные призы и красивые букеты цветов.

Примите участие в конкурсе amic.ru. Ведь теплые слова учеников и их признательность– это лучшая благодарность учителю.

Группа компаний "Алгоритм" – один из самых крупных застройщиков на рынке Барнаула.

Телефон: 72-00-82

Подробности