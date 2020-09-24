Настя Каменских показала фото топлес и призвала любить себя

Известная певица Настя Каменских порадовала подписчиков на своей странице в Instagram новыми снимками, на которых она демонстрирует достоинства своей фигуры. Она предстала перед фанатами топлес, прикрыв интимные места руками.

В подписи к пикантным фотографиям поп-исполнительница порассуждала о том, как нужно правильно мыслить, чтобы мечты сбывались.

"Для того чтобы жить так, как мечтаешь, нужно настроиться на энергетическую частоту той реальности, которую мы хотим, – заявила Каменских. – Сначала ваши мечты будут сбываться на тонком энергетическом уровне, то есть на уровне мыслей. И только потом сбудутся в настоящем".

Она призвала поклонников начинать день с верных мыслей. Нужно любить себя и быть уверенными, что все получится, подчеркнула певица.

Как ранее сообщал amic.ru, в конце августа Каменских сфотографировалась обнаженной в чистом поле. Большая часть подписчиков восхитились телом Насти, однако нашлись и те, которые осудили ее за излишнюю откровенность.