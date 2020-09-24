США не признали Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии

Госдепартамент США отказался признать Александра Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии, сообщает Assosiated Press со ссылкой на пресс-службу американского ведомства.

"Выборы 9 августа не были ни свободными, ни честными. Объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность", — заявили в Госдепе.

Как уже писал amic.ru, 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко. Как сообщали местные СМИ, дата церемонии до последнего момента держалась в тайне даже от членов правительства.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. На них в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав свыше 80% голосов. Тогда же в республике начались массовые акции протеста и забастовки на предприятиях.