Эксперт объяснил, почему стоит вернуться к кнопочным телефонам

Несмотря на устаревший дизайн, кнопочные телефоны в последнее время пользуются крепкой популярностью, рассказал директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.
"Такие аппараты имеют ряд преимуществ перед смартфонами: дольше держат заряд батареи, их не нужно заряжать каждый день, они более устойчивы к перепадам температуры, часто имеют хороший сигнал в районах, где может пропадать связь", – сказал эксперт в беседе с агентством "Прайм".
Мясоедов добавил, что люди зачастую покупают кнопочные телефоны в качестве запасного девайса, который можно взять с собой на природу. Он также отметил, что потерять дорогой смартфон жалко, а "обычный телефон стоимостью 5-7 тысяч – нет".
Ранее основатель сервиса разведки утечки данных DLBI Ашот Оганесян рассказал об опасности голосовых помощников. Эксперт отметил, что такие ассистенты могут не только прослушивать все происходящее рядом и передавать это на серверы компаний, но и иметь доступ к данным операционной системы.
Комментарии
Обычный телефон - это тысячи за полторы, а не 5-7....
О каких 5-7 тысячах речь?! Такие телефоны стоят в районе тысячи даже у нас, не говоря о Китае.
А чё сразу не голубиная почта?
А ещё лучше, сходить самому и сказать
Надежней всего вообще телефон не использовать. Иксперд ёмаё.
В основном прав. У меня топор за 2000 р. Зарядки хватает примерно дней на 5. Заряжается быстро - часа-два-три, а не по 8 часов. Кидаю его в карман или в сумку, не боясь что там поцарапать. Легкий. Ловит отлично. Что еще нужно?
Сейчас уже нет тарифов для простых телефонов. Все тарифы включают в себя оплату интырнет-трафика. Т.е. деньги с вас будут брать за услугу, которой не пользуетесь.
Как-то так. Спасибо.
недорощенный эксперт, пусть идет мыть одежду на пруд умник.
24.09.2020 11:23
- гость -
Что за отстой у тебя, да ещё за 2000 р?! Целых три часа и всего пять дней? И где это ты видел по 8 часов?