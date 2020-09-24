Эксперт объяснил, почему стоит вернуться к кнопочным телефонам

Несмотря на устаревший дизайн, кнопочные телефоны в последнее время пользуются крепкой популярностью, рассказал директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.

"Такие аппараты имеют ряд преимуществ перед смартфонами: дольше держат заряд батареи, их не нужно заряжать каждый день, они более устойчивы к перепадам температуры, часто имеют хороший сигнал в районах, где может пропадать связь", – сказал эксперт в беседе с агентством "Прайм".

Мясоедов добавил, что люди зачастую покупают кнопочные телефоны в качестве запасного девайса, который можно взять с собой на природу. Он также отметил, что потерять дорогой смартфон жалко, а "обычный телефон стоимостью 5-7 тысяч – нет".

Ранее основатель сервиса разведки утечки данных DLBI Ашот Оганесян рассказал об опасности голосовых помощников. Эксперт отметил, что такие ассистенты могут не только прослушивать все происходящее рядом и передавать это на серверы компаний, но и иметь доступ к данным операционной системы.