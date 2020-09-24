Врач назвал главную "таблетку" от депрессии

Врач-психиатр Евгений Фомин назвал депрессию главной болезнью столетия и рассказал о самой действенной "таблетке" против нее. Его слова приводит РИА "Новости".

К симптомам депрессии чаще всего относят недостаток энергии, вялость и нарушение пищевого поведения. В совокупности это существенно снижает трудоспособность и эффективность работы человека. Психиатр также добавил, что психические заболевания уже стали вреднее сердечно-сосудистых.

Для борьбы с таким состоянием Фомин рекомендует заниматься спортом. По его словам, это и есть универсальная "таблетка" от депрессии. При этом сам вид спорта не имеет значения, объяснил врач.

"Это может быть плавание, бег, железо. Все что угодно, только чтобы человек занимался спортом, нагружал свои мышцы. И после этого он чувствует себя гораздо лучше. Это профилактика депрессивного состояния", – констатировал медик.

Ранее психотерапевт Павел Пономарев предрек России массовую депрессию из-за неопределенности вокруг ситуации с коронавирусом.