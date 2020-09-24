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Врач назвал главную "таблетку" от депрессии

, ИА "Амител"
Нужно чаще нагружать мышцы
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Врач-психиатр Евгений Фомин назвал депрессию главной болезнью столетия и рассказал о самой действенной "таблетке" против нее. Его слова приводит РИА "Новости".

К симптомам депрессии чаще всего относят недостаток энергии, вялость и нарушение пищевого поведения. В совокупности это существенно снижает трудоспособность и эффективность работы человека. Психиатр также добавил, что психические заболевания уже стали вреднее сердечно-сосудистых.

Для борьбы с таким состоянием Фомин рекомендует заниматься спортом. По его словам, это и есть универсальная "таблетка" от депрессии. При этом сам вид спорта не имеет значения, объяснил врач.

"Это может быть плавание, бег, железо. Все что угодно, только чтобы человек занимался спортом, нагружал свои мышцы. И после этого он чувствует себя гораздо лучше. Это профилактика депрессивного состояния", – констатировал медик.

Ранее психотерапевт Павел Пономарев предрек России массовую депрессию из-за неопределенности вокруг ситуации с коронавирусом.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

24.09.2020 10:00
- гость -

И тут же возникает депрессия а не подхватишь ли Ковид в зале?

24.09.2020 10:06
- гость -

Капец умный.... Да когда депрессия не то что спорт, двигаться нет желания.

24.09.2020 10:07
- гость -

Главная таблетка от депрессии- водка! Это все знают.

24.09.2020 10:18
- гость -

От депрессии спорт не помогает. Молодая фигуристка недавно покончила с собой.

24.09.2020 10:54
- гость -

Ну для офисных хомячков может быть и полезно.
Но есть куча профессий, что за рабочий день столько нагрузки получаешь, что не то что в зал идти, на жену родную залезть сил нет

24.09.2020 11:10
- гость -

Когда обыватель вещает "займись чем-нибудь и все пройдет, не майся дурью" - ладно, человек не в теме. Но когда примерно то же самое вещает врач, это он, белый и пушистый.

24.09.2020 11:21
- гость -

24.09.2020 10:54
- гость -

А депрессия тут причём?

24.09.2020 11:29
- гость -

24.09.2020 11:21
- гость -

К тому что лечить депрессию физнагрузками если их у тебя в достатке - идея так себе

24.09.2020 11:31
гость

Я обыватель и в моем понимании депрессия - это от скуки, от без цельной жизни, просто прожить день. У меня друг есть 44 года, работает сутки-трое сторожем в садике, между сменами бухает по темному- ему ничего не надо, главное, чтобы день прошел. А мне 24 часа не хватает, дел море, когда все успеть?. А на социальной лестнице мы на одной ступеньке примерно.

24.09.2020 11:46
- гость -

24.09.2020 11:31
гость
У вашего знакомого не депрессия, а алкоголизм. А занятость, друзья и хобби - отнюдь не панацея от депрессии.

24.09.2020 12:28
- гость -

Депрессия это что-то типа нарушения обратного захвата серотонина в пресинаптической мембране нейронов. Как на это повлияет физкультура....да никак. Если бы все было так просто....
Вызывает вопросы квалификация, да и вообще наличие диплома у данного специалиста...

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