У нескольких депутатов Алтайского Заксобрания нашли COVID-19

Положительные результаты тестирования на COVID-19 выявили у нескольких депутатов Алтайского Заксобрания. У председателя АКЗС Александра Романенко результат отрицательный, сообщают источники amic.ru в Парламентском центре.

22 сентября стало известно, что COVID-19 нашли у губернатора Алтайского края Виктора Томенко. На недавнем Дне города глава региона контактировал с рядом депутатов АКЗС. После этого председатель Заксобрания Александр Романенко отменил участие во всех публичных мероприятиях на ближайшие дни.

В настоящее время несколько сотрудников аппарата АКЗС, контактировавшие с инфицированными депутатами, переведены на удаленный формат работы. При этом сама сентябрьская сессия перенесена как минимум на неделю и точно пройдет в дистанционном формате. Ориентировочно, 1 октября.

Для того чтобы подготовить заседание, понадобится время. Депутаты будут располагаться на нескольких площадках, между ними увеличат социальную дистанцию, а связь между парламентариями организуют по специальным каналам.