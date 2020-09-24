У нескольких депутатов Алтайского Заксобрания нашли COVID-19

Положительные результаты тестирования на COVID-19 выявили у нескольких депутатов Алтайского Заксобрания. У председателя АКЗС Александра Романенко результат отрицательный, сообщают источники amic.ru в Парламентском центре.
22 сентября стало известно, что COVID-19 нашли у губернатора Алтайского края Виктора Томенко. На недавнем Дне города глава региона контактировал с рядом депутатов АКЗС. После этого председатель Заксобрания Александр Романенко отменил участие во всех публичных мероприятиях на ближайшие дни.
В настоящее время несколько сотрудников аппарата АКЗС, контактировавшие с инфицированными депутатами, переведены на удаленный формат работы. При этом сама сентябрьская сессия перенесена как минимум на неделю и точно пройдет в дистанционном формате. Ориентировочно, 1 октября.
Для того чтобы подготовить заседание, понадобится время. Депутаты будут располагаться на нескольких площадках, между ними увеличат социальную дистанцию, а связь между парламентариями организуют по специальным каналам.
Комментарии
А на каком основании их тестируют?
Тысяч горожан с явными признаками ОРВИ не могут добиться тестов.
Совершенно правильный вопрос! В крае умышленно стараются минимизировать количество сделанных тестов, делают только тем кого по скорой доставили или плохо себя чувствует....Что творится вообще?
Я догадывался, что много больных в правительстве.
нашли и нашли, они что - инопланетяне?
или будут другим воздухом дышать?
никакая самоизоляция их не спасет от ковида
летают теми же самолетами
лечиться будут в тех же больницах
ВИП палаты? на всех не хватит..
романенко больше всего веселит
он уже тридцать раз за этот год уходил на самоизоляцию, еще в тот раз когда летел в самолете с доминиканкой
24.09.2020 14:16
- гость - Прозженный перец
В настоящее время несколько сотрудников аппарата АКЗС, контактировавшие с инфицированными депутатами, переведены на удаленный формат работы.
У простых людей,которые общались с губернатором, тоже ведь взяли тест на ковид?
Виктор Томенко общался с барнаульцами на Дне города. Губернатор посмотрел, как соревнуются горожане на площадке "Барнаул спортивный – город чемпионов", какие шедевры умеют делать жители региона и насладился фольклором национальных организаций .
Да платно-то никто не запрещает сдавать. Вот и сдают. Деньги есть поди на свое здоровье. Вопрос только насколько тесты показательны
24.09.2020 14:37
Сыр бор
Да платно-то никто не запрещает сдавать.
Уважаемый сыр-бор! С признаками ОРВИ запрещено сдавать тесты платно!
В требованиях Гематестов, Инвитров и аналогов - отсутствие признаков ОРВИ в течение 5 дней.
И получается как у меня - пока болел, сдавать нельзя.
Через 5 дней после ухода симптомов сходил - нет вируса.
А через месяц антитела - есть.
Значит, болел, но не доказано. Ибо больному сдавать мазки нельзя. Парадокс