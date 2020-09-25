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Врач рассказал, как отличить простуду от гриппа

, ИА "Амител"
Сделать это несложно
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Отличить грипп от простуды можно сразу по нескольким симптомам, рассказал врач скорой помощи Петр Давыдов в эфире телеканала "Россия 1".

Медик отметил, что, в отличие от простуды, при гриппе высокая температура держится долго и может не приходить в нормальное состояние даже при приеме таблеток. Также при гриппе прослеживаются покраснение глаз, ломота в мышцах, кровотечения из носа и "грудной" кашель. При этом при простуде у пациента симптомы немного другие, отмечает эксперт.

"У простудившегося человека болит горло, сипнет голос, он страдает от головных болей, могут увеличиться лимфоузлы, появляется тошнота и кашель", — сказал Давыдов и добавил, что лучшая защита от болезни — вакцинация.

Ранее иммунолог назвал предпосылки, которые могут привести к повторному заражению коронавирусом.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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