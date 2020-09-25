Ливни и мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 25 сентября

Холодную и ненастную погоду прогнозируют в Алтайском крае в пятницу, 25 сентября, информирует региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от +6°C до +11°C. Скорость ветра при порывах может достигать 17 м/с. На большей части территории пройдут дожди, в предгорьях и на севере утром возможен мокрый снег.

В Барнауле в светлое время суток термометры будут показывать от +7°C до +9°C. Ожидается умеренный дождь. Синоптики отмечают, что скорость ветра в краевой столице не превысит 12 м/с.

Ранее в региональном Гидрометцентре рассказали amic.ru, когда в Алтайский край вернется тепло.