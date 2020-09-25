Эксперт опроверг главный миф о кнопочных телефонах

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев опроверг популярный миф о кнопочных телефонах. Его слова приводит НСН.

Как отметил эксперт, многие люди покупают кнопочные девайсы с мнением, что они безопаснее в плане слежки и контроля за пользователем, но в действительности это не так.

"Современные кнопочные телефоны ничем не отличаются от смартфонов. А если брать старый образец, то в наши дни его можно искать только как раритетный телефонный аппарат", – сказал Мариничев.

Ранее директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов рассказал, почему стоит вернуться к кнопочным телефонам. Специалист отмечал, что такие аппараты, в отличие от смартфонов, лучше держат заряд, более устойчивы к перепадам температуры и имеют хороший сигнал даже в тех местах, где связь может пропадать.